Caso Marta Calvo: el autor confeso de su muerte, a juicio por tres homicidios

Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la muerte de Marta Calvo, se enfrenta este miércoles a juicio en el que se instruye, de manera conjunta, todos los casos de sus presuntas víctimas y las cifras son escalofriantes: tres homicidios (incluido el de Marta) y once intentos fallidos de asesinato. Y los investigadores no descartan que pueda haber más.

Entre las mujeres fallecidas, presuntamente, a manos de Palma, Marta Calvo. El próximo día 7 se cumple un año de su desaparición y aún sigue sin encontrarse el cuerpo de la joven, a pesar de la intensa búsqueda en el vertedero de Dos Aguas (Valencia) después de que el acusado declarara haberla desmembrado y haber depositado los restos en la basura.

Otra de las víctimas mortales es una mujer que ejercía la prostitución en una vivienda de l‘Eixample de Valencia, en una habitación de la cual la hallaron sus compañeras convulsionando después de haber mantenido un encuentro con un cliente, cuyas características físicas detallarían a la policía. Aunque se llegó a ver a Jorge Ignacio como sospechoso, no se le interrogó. Pocos días después, la mujer fallecía tras haber permanecido en coma inducido.

También se investiga la causa por la muerte de otra joven de 26 años que también ejercía la prostitución y que falleció, el 15 de junio, en circunstancias similares a las otras dos, tras haber mantenido relaciones y consumido drogas. Se puede hablar, por tanto, de un modus operandi que Palma seguía en cada cita: primero intentaba ganarse la confianza de las mujeres y, una vez lograda, les propondría el consumo de estupefacientes, pero la cantidad era tan elevada que los investigadores ven bastante probable que las sedara sin su consentimiento.

Marisol Burón, la madre de Marta, ha promovido la unión de todas las causas contra Palma en un único juicio ©Captura de pantalla de 'Espejo Público', de Antena 3 TV

Otras once chicas que salieron con vida de un encuentro con el imputado le han denunciado por intento fallido de asesinato. De nuevo, la cita fue muy parecida a las anteriores, si bien su testimonio arroja algo más de luz en cuanto al procedimiento de Jorge Ignacio, ya que asegura que, tras consumir una bebida, perdió el conocimiento y que, cuando lo recuperó, estaba desnuda y con droga en su cuerpo.

El hecho de que todos estos casos se hayan unido en un solo procedimiento se debe a la lucha incesante de la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, cuyos abogados han promovido la acumulación de causas. Ella misma se dirigió al presunto asesino el pasado mes de septiembre a través de las cámaras del programa ‘Espejo Público’, de Antena 3: “Las fuerzas que tengo, Jorge Ignacio, que mi hija me da día tras día, las voy a emplear en hacerle justicia”, dijo entonces con firmeza, antes de asegurar que haría todo lo posible para que no saliera nunca de la cárcel y no volviera “a ver la luz del sol”. “Voy a por la prisión permanente revisable”.