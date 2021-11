Caso de la viuda negra de Patraix: el jurado declara culpables de asesinato a Maje y Salva

María Jesús, conocida como Maje, y uno de sus examantes, Salvador, han sido declarados culpables del asesinato del marido de ella, Antonio, a puñaladas, en un garaje del barrio valenciano de Patraix el 16 de agosto de 2017. Este es el veredicto emitido por unanimidad por el jurado popular que ha juzgado a los acusados en la Audiencia de Valencia y que ha alcanzado su decisión tras unas seis horas de deliberación, desde las 13.30 que han recibido el objeto del veredicto hasta las 19.00, cuando se ha convocado a las partes a la lectura pública. Maje y Salva han recibido la noticia cabizbajos y ella también con lágrimas.

Ahora será el magistrado presidente del tribunal el que dicte sentencia y fije las correspondientes penas a cada acusado. Maje había negado cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido y solo admitía haber encubierto a su examante, mientras que él confesó la muerta aunque aseguró que porque ella le pidió que lo hiciera. El jurado ha aceptado por unanimidad que Salva y Maje actuaron de común acuerdo para perpetrar el crimen y que sería él quien ejecutaría la acción.

Para ello, la acusada facilitó las llaves del garaje a su entonces amante, con quien mantenía una relación sentimental, e información precisa de Antonio para que acabara con la vida de él a cuchilladas. El jurado, por unanimidad, ha decidido no proponer el indulto para los acusados y las partes han reproducido sus peticiones de pena. Así, la Fiscalía ha mantenido lo que solicita para ambos, 22 años de cárcel para ella y 18 para él.

El letrado de la familia de Antonio Navarro, la víctima, ha ratificado también las penas que habían solicitado en la vista ya que entienden que el delito jamás se hubiera producido sin la intervención de la acusada, para la que reclaman la pena máxima. En cuanto al autor material, se pronuncian en los mismo términos ya que, según ha explicado el letrado Miguel Ferrer a los medios, “aun cuando podamos entender que los atenuantes que se han solicitado son discutibles, sí que, por lo menos, con la reparación moral de poder haber escuchado la verdad, la familia permitió que se rebajara la condena en esos cuatro años”.

La defensa de Maje ha aseverado, en su turno de palabra, que no está acreditada ni motivada la inducción al asesinato y ha advertido de que “como mucho” sería una participación en un homicidio doloso. Ha vuelto a requerir la absolución para su representada y ha mostrado su voluntad de recurrir la decisión del jurado. Antes de acabar la vista, este abogado ha solicitado al presidente, que si también lo permitía la Policía, la acusada se pudiera abrazar con sus padres, a lo que no ha habido oposición.

MAJE PIDE PERDÓN POR NO DENUNCIAR A SU EXAMANTE

En el alegato final, Maje pidió perdón a toda la familia de su marido por no acudir “por egoísmo y cobardía” a la Policía cuando Salva, su entonces amante, le contó lo que había hecho. “Quiero mostrar mi arrepentimiento, no me lo podré perdonar, fui cobarde y egoísta, solo pensé en mí y en las consecuencias que podría tener”, señaló.

Por su parte, Salva, su examante y autor confeso del crimen, insistió en que confirma “todo” lo que ha dicho durante el juicio (declaró que ella le pidió que matara a su marido y que no fallara) y expresó su ”profundo arrepentimiento”.