Alegato final en el juicio de la viuda negra de Patraix: Maje pide perdón por no haber denunciado a su examante y Salva expresa su ‘profundo arrepentimiento’

Maje, acusada del asesinato de su esposo, Antonio, cuyo cadáver fue hallado el 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix con ocho puñaladas, ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio para pedir perdón a toda la familia de su marido por no acudir “por egoísmo y cobardía” a la Policía cuando Salva, su entonces amante, le contó lo que había hecho. ”Quiero mostrar mi arrepentimiento, no me lo podré perdonar, fui cobarde y egoísta, solo pensé en mí y en las consecuencias que podría tener”, ha señalado.

Por su parte, Salva, su examante y autor confeso del crimen, ha insistido en que confirma “todo” lo que ha dicho durante el juicio (declaró que ella le pidió que matara a su marido y que no fallara) y ha expresado su ”profundo arrepentimiento”.

Salva, examante de Maje y autor confeso del asesinato de su marido

Con estas declaraciones de Maje y Salva ha finalizado el juicio con jurado tras las exposiciones finales de sus defensas. El letrado de Maje, Javier Boix, ha pedido la absolución mientras que la letrada de Salva, Julita Martínez, ha pedido al jurado que tenga en cuenta las atenuantes de reparación del daño y confesión y reclama siete años y medio de prisión por la muerte.

Por contra, el ministerio público ha mantenido su calificación de los hechos y reclama 22 años de prisión para Maje, por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, y otros 18 para Salva, mientras que la acusación particular, que representa a la víctima, reclama 25 años para ella y 16 para él, ha rebajado cuatro años, según lo que solicitaba inicialmente.

La defensa de Maje ha pedido la absolución porque “no hay ni una sola prueba directa, clara, eficaz que ponga relieve que Maje acordó con Salva matar a su esposo ni mucho menos en cómo lo tenía que matar”. ”Nunca hablan ni antes ni después, en ninguna de las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas y en la audición de la cafetería que se grabó ha quedado probado”, ha señalado.

En ese sentido, ha arremetido contra las acusaciones por centrar su acusación en que “aunque no está probado no quiere decir que no pudiera pasar” lo que resulta ”inadmisible” porque en derecho ”lo no probado no está probado” y para ”inducir al asesinato, la persona tiene que convencer a la otra de que mate y cómo tiene que matarlo”.

La viuda negra de Patraix junto a su marido, Antonio

Asimismo, ha afirmado que no existe móvil para el crimen, ni amoroso, porque se ha demostrado que Maje “las relacione sexuales las tenía por igual” con otros de sus amantes en vida de su marido, pero tampoco económico, como mantuvo la policía durante toda la fase de instrucción.

Así, ha argumentado que del seguro de la empresa, al no tratarse de un accidente laboral, solo percibiría 2.700 euros, los beneficiarios de otros de los seguros eran los padres de Antonio y hermano, mientras que la última aseguradora ha señalado que “no le consta expediente de cobro abierto por parte” de María Jesús. “El fiscal ha renunciado a los móviles, se pretende concluir es que María Jesús concertó la muerte porque sí, eso no es creíble”, ha señalado.

Boix ha recalcado que “sí que hay móvil en él, en ella no”. Así, ha cuestionado que la última declaración incriminatoria de Salva pueda servir de atenuante por confesión porque “no ha sido persistente sino contradictoria, no puede aportar detalles esenciales y busca un beneficio de reducción de la pena”.

Además, ha mantenido que “no tienen ningún sentido planificar un crimen y que Salva vaya a casa de la hermana a contarlo, lo lógico es que no fuese ni se viesen” tras el crimen. Por último, ha rebatido que “tampoco tiene sentido común que esta mujer fría y planificadora rompiera” con Salva en la cárcel, pese a “la amenaza” que él, ha señalado el letrado, le lanzó en una carta directa el 16 de junio 2018 :”si todo es mentira ya se lo que tengo que hacer.....”.