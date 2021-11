Un estudio podría haber detectado un envejecimiento neuronal equivalente a 10 años en personas infectadas por coronavirus

El Great British Intelligence Test es un estudio realizado en Reino Unido a 84.285 pacientes adultos infectados de Covid, entre los que había personas hospitalizadas y personas asintomáticas, que ha llegado a la alarmante conclusión de que el virus del SARS-CoV-2 sí puede causar daños neurológicos a largo plazo. La deducción se ha hecho después de que algunos de los participantes del estudio presentaran un deterioro cerebral equivalente a un envejecimiento de 10 años.

La investigación preliminar – el estudio todavía no se ha publicado oficialmente – dirigida por Adam Hampshire, doctor en el Imperial College of London, revela las preocupantes conclusiones de que algunas de las personas estudiadas que ya se habían recuperado de Covid, incluidas aquellas que no habían presentado síntomas, mostraron un déficit cognitivo de forma crónica. Esto quiere decir que presentaron un declive de sus funciones de percepción, memoria y lenguaje.

De acuerdo con los informes de MedRxiv, una web que divulga estudios no publicados sobre ciencias de la salud, este efecto conocido como ‘largo Covid’ se ha presentado tanto en personas que habían estado hospitalizadas, como en personas que habían sufrido la enfermedad sin problemas para respirar y con síntomas leves. “Nuestros análisis proporcionan evidencia para apoyar la hipótesis de que la infección por Covid-19, probablemente tiene consecuencias para la función cognitiva que persisten en la fase de recuperación. Los déficits observados han variado conforme a la gravedad de los síntomas respiratorios”, se lee en el informe de MedRxiv.

Ante el descubrimiento, el texto señala que los efectos negativos, por lo general, pueden ser mayores según la gravedad de la infección por Covid, pero que incluso pacientes que ya estaban recuperados de la enfermedad o los que no presentaron síntomas, también presentaron ciertas deficiencias cognitivas. El informe sostiene que estos daños cognitivos detectados en pacientes con coronavirus, “no son insustanciales”, es decir, son de gran importancia y deben ser tomados en cuenta.

El informe de MedRxiv también revela que algunos de los pacientes más graves ingresados a causa del virus presentaron notables deficiencias cognitivas “equivalentes a un retroceso de una media de 10 años”. Los test que se les realizaron a los participantes y que arrojaron dichos resultados, constaban de pruebas de agudeza visual, ejercicios de resolución de problemas y exámenes que evaluaban la capacidad de la memoria.

La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido sobre los efectos a largo plazo del Covid

La OMS, por su parte, ha alertado sobre los efectos secundarios y a largo plazo que una persona que ha superado la infección podría sufrir. De acuerdo con lo declarado en una rueda de prensa por Maria Van Kerhove, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora, ya se han comprobado estos efectos en órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones y en la propia salud mental; por lo que la especialista ha hecho hincapié en seguir combatiendo el mayor número posible de contagios, pese a que la mortalidad del coronavirus sea relativamente baja, con un 0,6% de los casos.