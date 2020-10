La curiosa forma con la que el Papa Francisco se refiere al coronavirus

Son varios los nombres que se utilizan actualmente para referirse al virus que ha puesto en jaque a la humanidad. Hay quienes lo llaman Covid-19, otros prefieren denominarlo coronavirus y algunos hablan de él como SRAS-CoV-2. Sin embargo, el papa Francisco ha decidido “rebautizarlo” a su manera y se ha referido a la pandemia como “la señora llamada Covid”.

Al Papa le extrajeron parte de un pulmón en su juventud y por eso le resulta complicado aguantar la mascarilla ©GTres

Ocurrió durante una de las audiencias celebradas en el Aula Pablo VI del Vaticano donde habitualmente se solían congregar alrededor de 6,000 personas y en la que por precaución tan solo se habían dado cita unos pocos fieles. Situado en el atrio de la amplia sala y a varios metros de distancia de los peregrinos, el Papa se disculpaba ante los presentes por no poder acercarse hasta ellos para saludarles. “Si bajo, enseguida se crea una aglomeración para saludar y esto está contra el cuidado, contra las precauciones que tenemos que tener frente a la gran señora que se llama Covid y que hace tanto mal”, afirmaba el Sumo Pontífice.

“En esta audiencia, como hemos hecho en las precedentes, me quedaré aquí. A mí me gustaría tanto bajar y saludarles uno a uno, pero tenemos que mantener las distancias”, continuaba disculpándose el papa Francisco, quien también ha recordado que también desde lejos “se puede rezar uno por el otro”.

El Papa Francisco cumplirá el próximo 17 de diciembre 84 años ©GTres

A pesar de la insistencia del Pontífice por hacer caso a las recomendaciones de “la señora Covid” , son muchos los que le han criticado por no hacer uso de la mascarilla, obligatoria en Italia. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que al Papa le extrajeron una parte de un pulmón cuando era joven y por eso le resulta muy complicado respirar bajo esta medida de protección, de ahí que solo la use cuando le es imposible mantener la distancia.

Según ha asegurado Augusto Zampini, miembro clave de la comisión de respuesta al Covid-19 creada por el papa, si este se contagiara tendría mucho riesgo de padecer complicaciones, no solo por las secuelas que le dejó su enfermedad de juventud, sino también por su edad, pues el próximo 17 de diciembre el Sumo Pontífice cumplirá 84 años.