La emotiva historia de Dou Dou, el perro que caminó 60 kilómetros durante casi un mes para regresar a casa

Dou Dou es un valiente perro de siete años y miembro de una familia originaria de China que, después de darse cuenta de que sus dueños ya no estaban cerca de él, echó a andar hasta volverlos a encontrar. La historia, que se ha hecho viral en redes sociales, ha impactado a incontables usuarios después de darse a conocer que el can caminó durante 26 días recorriendo casi 60 kilómetros para reencontrase con su familia, quienes de acuerdo con el Daily Mail, por un descuido lo olvidaron en una estación de servicio en plena autovía, en la que se detuvieron para descansar.

De acuerdo con algunos medios locales, no fue hasta que los dueños de Dou Dou llegaron a su destino cuando se percataron de que faltaba un miembro de la familia a bordo del coche. Para cuando se dieron cuenta de que su mascota no había subido al vehículo después del descanso en la estación, ya habían pasado varias horas. La familia no perdió la esperanza y a la mañana siguiente y con la luz del día salieron en busca de su querido compañero y siguiendo su primer instinto regresaron directamente a la gasolinera en la que estaban seguros de que habían dejado a Dou Dou. Una vez en el lugar, preguntaron a los dependientes si habían visto al perro, pero nadie lo recordaba, lo siguiente fue comenzar a buscar ellos mismos por los alrededores y a llamarlo a voces por su nombre con la esperanza de que saliera de algún rincón, pero los esfuerzos fueron en vano.

Después de pasar más de dos horas intentando encontrar a su querida mascota, la familia se dio por vencida y decidieron regresar a casa con la tristeza de pensar que no volverían a ver al can. Hasta ese punto, lo que los desconsolados dueños de Dou Dou no sabían era que su querido perro estaba en camino para volverse a encontrar con ellos.

Casi un mes después de haberse perdido, uno de los integrantes de la familia notó que justo en la puerta de su casa había un perro, ¡era Dou Dou! ©GettyImages

La travesía de Dou Dou para regresar a casa

Para poder regresar a su casa, Dou Dou simplemente caminó en la dirección que su instinto le indicó. El perro se enfrentó al peligro de una carretera muy transitada durante varios días, travesía a la que otros canes podrían no haber sobrevivido, sin embargo, la inteligencia y el instinto de supervivencia siempre estuvieron acompañando a esta mascota.

Los días desde de que los dueños lo dejaran por accidente en aquella estación siguieron transcurriendo hasta que, casi un mes después de la triste pérdida, uno de los integrantes de la familia vio que justo en la puerta de su casa había un perro, que, aunque sucio y demacrado, era notablemente parecido al suyo. Cuando todos salieron a ver al animal, se llevaron una increíble sorpresa: ¡era Dou Dou!

El sediento can estaba esperando pacientemente a que le abrieran la puerta, ni siquiera ladraba ni rascaba, parecía que simplemente sabía que ya estaba a salvo de nuevo en casa y que solo era cuestión de esperar un poco a que alguien saliera por la puerta. Los emocionados dueños se apresuraron a alimentarlo, a darle de beber y a darle un merecido baño caliente que lograra reconfortarlo después de su gran aventura. “A pesar de estar más delgado, seguía siendo el mismo de antes. Sus ojos siguen irradiando luz”, contó el feliz dueño del animal a los medios de su localidad, declaración con la que dejó ver que todo había sido un final feliz para el orientado perro que pudo volver a casa.