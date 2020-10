Recta final del juicio de la viuda negra de Patraix: su examante confiesa el crimen y ella niega su implicación

El juicio por el crimen de Antonio, el marido de la viuda de Patraix continua su curso y ayer tuvo lugar el último turno de palabra de los dos implicados en el asesinato María Jesús M. C., más conocida como Maje, y Salvador R. L., su amante. Los dos acusados expresaron dos versiones muy diferentes de los hechos. Mientras Maje mantuvo el tipo en todo momento y respondió a las preguntas de la acusación sin temblarle la voz, Salvador se mostró totalmente abatido mientras contaba cómo y por qué acabó con la vida de Antonio.

Maje junto a su marido, Antonio, el día de su boda ©Captura Informativos Telecinco

El examante de la viuda, mas conocido como Salva, ha dado todo tipo de detalles de cómo sucedieron los acontecimiento e incluso ha llegado a confesar que ya hubo un intento de asesinato apenas unos veinte días antes de que sucedieran los hechos y que fue Maje quien le pidió expresamente que asesinara a su marido. Se pudo ver así a un Salvador derrumbado y a quien por momentos le ha costado continuar con su alegato debido a la emoción, todo lo contrario que Maje, quien no ha perdido en ningún momento la templanza e incluso en algunas ocasiones se ha mostrado bastante altiva. Una María Jesús que se ha tratado de mostrar como víctima de malos tratos durante su relación e incluso avergonzada por el número de amantes de relaciones extramatrimoniales que había tenido y arrepentida, pero no por el crimen, sino por haber encubierto a Salvador, ya que ha confesado que ella jamás planificó la muerte de su marido. “No prepare con Salva ningún crimen” confesaba la viuda negando así su implicación en el asesinato. Unas palabras que se contradicen con las pronunciadas por su examante quien ha señalado que Maje le pidió que matara a Antonio. “Ella me entregó unas llaves del garaje ( el lugar donde se perpetró el crimen) y me comentó dónde estaba exactamente ubicada su plaza”, así que él entró y se escondió hasta que Antonio apareció. “Cuando bajo lo sorprendí, fue todo muy rápido” ha relatado Salva, quien ha detallado que quedó con Maje en que le comunicaría el crimen a través de su estado de WhatsApp.

Maje, por su parte, niega rotundamente que pidiera a Salva que hiciera eso, a la vez que ha argumentado porque no delató a su examante una vez se hubo conocido el crimen. “Cuando él me lo contó, me acobarde, tenia miedo” admitía la acusada. Sin embargo, las cartas de amor intercambiadas entre ambos en la cárcel la dejan en evidencia. “ Hemos de superar esto juntos. Juntos entramos y juntos saldremos”. Sin embargo, para ella, ese “juntos” no significa lo mismo que para la acusación. “Yo estaba preocupada en ese momento de que Salva me inculpase de algo que yo no había hecho. Yo le encubrí” admitía Maje. Unas palabras con las que la viuda de Patraix trata de evitar quedar como la autora intelectual del crimen.

Salvador, examante de Maje y autor confeso del crimen ©Captura Informativos Telecinco

La abogada de Salvador, Julita Martínez, quien pide la absolución de su defendido, basa la defensa de su cliente en la colaboración del acusado con la Policía desde el momento en que fue detenido, así como en los informes forenses realizados al acusado en los que se destaca la debilidad de carácter del ejecutor material de la muerte de Antonio. El letrado de Maje, por su parte, el abogado, Javier Boix, pide la absolución también pero por su total falta de responsabilidad.