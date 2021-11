El 2020 no ha sido malo para todos: este hombre ha ganado dos veces la lotería este año

Michael Christiansen, originario del estado de Nebraska, en Estados Unidos, ha demostrado que, al menos para él, este 2020 no ha sido tan mal año. El afortunado hombre ha desafiado las leyes de la probabilidad al ganar dos veces el premio mayor gracias a dos sorteos de lotería diferentes y en un lapso de tan solo siete meses, lo cual es sumamente improbable ya que, de acuerdo con los responsables de la lotería de su localidad, las probabilidades de ser acreedor al premio mayor en cada sorteo son de una entre 80.000.

El hombre doblemente afortunado se ha vuelto noticia en los medios de su localidad, pues ganó en el primer sorteo 50.000 dólares (más de 42.000 euros) en marzo de este año, gracias a un cupón de rasca y gana llamado 20X The Money Scratch, que compró en una tienda de su barrio. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que este mes, Michael regresó al mismo establecimiento para comprar otro billete de rasca y gana, pero esta vez del sorteo Money Clip Scratch y, para su grata sorpresa, volvió a ser acreedor al primer premio, que en esta ocasión ascendía a 100.000 dólares (cerca de 85.000 euros).

El pasado 15 de octubre, Christiansen acudió puntual a las oficinas de la Lotería de Nebraska para canjear su segundo boleto ganador, lo que maravilló a los empleados del lugar, que lo reconocieron de inmediato debido a que, hacía apenas unos meses, el suertudo ganador ya había reclamado sus primeros 50.000 dólares. “No podía creerlo, ¿cuáles son las probabilidades de que algo así suceda? No pensé que fuera real”, declaró Michael en un comunicado de prensa.

Michael Christiansen ganó 100.000 dólares en efectivo a pesar de que la probabilidad de hacerlo era muy baja ©GettyImages

Durante una entrevista para un medio local, el afortunado jugador ha explicado qué hará con el dinero. Por el momento, su prioridad es construir un garaje en su casa ya que lo considera de gran utilidad y lleva mucho tiempo queriendo concretar ese proyecto.

Por otro lado, el hombre también compartió que después de hacer la obra en su casa, guardará el resto del dinero para una causa muy especial. Christiansen conmovió a los medios al revelar que no todo ha sido fortuna durante este año, ya que la llegada de sus dos premios económicos no sustituirá la pérdida de su hija, quien ha fallecido recientemente. La triste pérdida es la razón por la que una de sus prioridades es el ahorro, ya que desea reunir la cantidad suficiente de dinero para intentar comprar la casa en la que su hija vivía y así no perder una propiedad que representa un gran valor sentimental para él.

Después de dar el premio a Christiansen, el juego Money Clip confirmó los informes de la oficina de Lotería de Nebraska, diciendo que efectivamente las probabilidades de ganar el premio mayor que ellos ofrecen son de una en 80.000. Por su parte, el juego 20X The Money, ofrece desde ganar un billete gratis, con valor de 10 dólares (poco más de 8 euros) hasta 100.000 dólares en efectivo, que fue el premio que Michael ganó y cuya probabilidad de hacerlo también era muy baja.