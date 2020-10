Las acciones que te ayudarán a mantenerte positivo ahora que anochece más temprano

Cada año el reloj retrocede una hora y marca así la próxima llegada del invierno y, aunque es algo a lo que muchos pudieran ya estar acostumbrados, este año en particular, hay una gran desventaja y es que la permanencia en interiores, el toque de queda y la poca oportunidad de ver la luz del sol, podría ocasionar que algunas personas se sientan tristes. Esta afección ha sido reconocida por los expertos como trastorno afectivo estacional (TAE), que se caracteriza por una depresión que aparece durante la misma época de todos los años y que entre sus síntomas más comunes están la tristeza, la pérdida de motivación y el retraimiento social.

De acuerdo con CNN, algunos especialistas en el tema ya han advertido que con la pandemia por coronavirus y las medidas de bloqueo que impiden que la población se reúna, este invierno podría ser particularmente difícil para muchas personas. Debido a esto, las expertas Sarita Robinson, subdirectora de la School of Psycology and Computer Science en University of Central Lancashire, y Catherine Seymour, jefa de investigación de Mental Health Foundation, han recomendado ciertas actividades que pueden ayudar a mantener una actitud positiva durante la temporada que acaba de comenzar.

Salir al aire libre al menos durante algunos minutos al día

La luz del día tiene muchos beneficios, aunque solo se esté expuesto a ella durante pocos minutos. La rutina laboral suele hacer que las personas se mantengan frente a sus ordenadores a lo largo de las horas en las que hay luz, por lo que se recomienda un cambio de escenario de vez en cuando, ya que esto significaría un estímulo para el estado de ánimo. En caso de que, al volver al interior después de esos minutos de sol, el estado de ánimo siga bajo, una lámpara de terapia de luz SAD, un tipo de luz brillante y similar a la del sol, también puede ser de gran ayuda, según las expertas.

Largas caminatas de fin de semana

Caminar al aire libre y conectarse con la naturaleza, además de ser una excelente forma de hacer ejercicio, también mejora mucho el ánimo. De acuerdo con Sarita Robinson, salir y respirar aire fresco es una gran forma de sentirse positivo: “Sabemos que los espacios verdes y los espacios azules son muy relajantes, por lo que cualquier lugar en donde el entorno luzca agradable puede ser realmente beneficioso”.

Mejorar la calidad del sueño

Catherine Seymour, por su parte, asegura que dormir lo suficiente debería ser una de las prioridades de cada persona, ya que ayuda a mantenerse preparado para el día que está por delante. La experta recomienda que el tiempo que por lo general se emplea mirando el móvil antes de ir a la cama, mejor sea utilizado en dormir porque el tener menos horas de sueño, a la larga podría incluso dañar la salud mental.

Cantar y bailar, dos grandes aliados

De acuerdo con Robinson y Seymour, la música tiene el poder de cambiar la forma en la que nos sentimos, por lo que escucharla y disfrutar de un baile en solitario puede levantar el ánimo más de lo que cualquiera imagina. “A medida que anochece, otra forma de mejorar tu estado de ánimo es bailar mientras cantas música enérgica; la música es un levantador de ánimo realmente poderoso”, asegura Robinson. Por su parte, Seymour está de acuerdo en que encontrar tiempo para los placeres más simples es una gran manera de impulsarse y mantenerse motivado.