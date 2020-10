Arrestan a un hombre que metía hojas de afeitar dentro de la masa de pizza en un supermercado

Nicholas Mitchell, un empleado de la cadena de supermercados Hannaford Supermarkets, en Maine, Estados Unidos, ha sido arrestado después de descubrirse que había estado escondiendo hojas de afeitar dentro de varios paquetes de masa de pizza congelada, que posteriormente era colocada en los frigoríficos y puesta a la venta para los clientes del lugar. Hasta ahora, las pequeñas cuchillas han sido detectadas solo en productos de la marca estadounidense Portland Pie, los cuales ya han sido retirados de la tienda en su totalidad, para seguridad de los clientes.

Según recoge ABC News, el Departamento de Policía de Dover-Foxcrott recibió una denuncia por parte de un consumidor que, por fortuna, habría encontrado las navajas dentro de su masa de pizza antes de colocarla en el horno o comérsela. Después de la denuncia y de una breve investigación por parte del negocio, se identificó como principal sospechoso a Mitchell, quien fue localizado y arrestado durante la madrugada del pasado lunes bajo la seria acusación de introducir filosas chuchillas en productos comestibles. El acto es considerado por las autoridades como un incidente de manipulación maliciosa con el objetivo de causar daño a personas desconocidas sin ningún móvil aparente.

En un comunicado de prensa emitido por la cadena de supermercados, se ha compartido que, durante un tiempo indefinido, los productos de Portland Pie no se reabastecerán en los estantes de la tienda a modo de precaución y mientras permanece activa la investigación en contra del sospechoso. Afortunadamente, después de la primera denuncia, no se han presentado casos por lesiones relacionadas con la alteración de los productos; sin embargo y para evitar accidentes, el supermercado ya ha hecho un llamamiento a todos los clientes que hayan comprado productos de la marca entre el 1 y el 11 de octubre, para que acudan a la tienda a devolverlos y a recibir un reembolso completo. La compañía también ha especificado a sus consumidores que no solo revisen los productos de la marca implicada, sino todos los que fueron tomados del área de congelados, ya que también podrían haber sido manipulados por el sospechoso.

Afortunadamente, después de la primera denuncia, no se han presentado casos por lesiones relacionadas con la alteración de los productos ©GettyImages

¿Por qué Nicholas Mitchell es el principal sospechoso?

El departamento de recursos humanos y contrataciones de Hannaford Supermarkets, descubrió en el expediente de Mitchell que había sido empleado de Portland Pie antes de entrar a trabajar a la tienda, por lo que revisaron directamente los vídeos de seguridad en los que apareciera al trabajador durante sus horas laborales, hecho que los llevó a descubrir que efectivamente era él quien manipulaba los paquetes. Las autoridades sospechan que se trata de algún tipo de venganza por despido injustificado o por algún suceso que el exempleado vivió durante su tiempo como trabajador de la marca, ya que de no haberse descubierto que era él quien metía los objetos a la pizza, las demandas para Portland Pie hubieran sido millonarias. Hasta ahora no se ha determinado cuál ha sido el verdadero motivo por el que Mitchell cometió el delito, puesto que todavía no ha declarado ante el juez a cargo del caso.