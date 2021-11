Madrid prohíbe todas las reuniones desde la medianoche a las 06.00 horas y restringe la movilidad por zonas básicas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha nuevas medidas para evitar el aumento de contagios en la región. En plena segunda ola de la pandemia y con una alta incidencia de casos en varias zonas de España, se establecerán nuevos límites horarios y restricciones que afectarán a la comunidad autónoma, pero también se vuelve a las zonas básicas de salud, 32 que se verán afectadas, 9 de ellas en distritos de la capital. Con el fin del estado de alarma a las 16.47 de este sábado, las nuevas medidas entrarán en vigor a partir de esa hora, mientras que las restricciones de las zonas básicas lo harán el lunes.

Nuevas medidas

- Se prohíben, en toda la región, desde las 24.00 y 6 horas todo tipo de reuniones sociales y familiares, en espacios públicos y privados, salvo convivientes. Excepciones: motivos de asistencia, cuidado a mayores, enfermos, dependientes o personas con discapacidad, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o por cuestiones laborales. Durante el resto del día, las reuniones continúan a un máximo de seis personas.

- En hostelería no se podrá admitir clientes a partir de las 23 horas. Se suspende el servicio en barra y en el interior deberán de tener un aforo máximo del 50%, y en el exterior un 75%.

- Por su parte, los cines, auditorios y teatros reducen su aforo al 50%, salvo salas multiusos polivalentes que quedan al 40%.

- Las instalaciones deportivas al aire libre no podrán abrir antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 00 horas. Mientras que en gimnasios se reduce el aforo a un 50% y a grupos de seis personas.

- Los parques y jardines deberán cerrar también en el mismo horario al igual que los establecimientos de juegos y apuestas, donde además se reduce el aforo a un 50%. Asimismo, en las instalaciones funerarias y en lugares de culto también se reduce al 50.

- Los establecimientos comerciales no podrán iniciar la actividad antes de las 6 horas y deberán cerrar a las 22 horas, a excepción de los que presten servicios imprescindibles e inaplazables. El aforo permanece como hasta ahora, al 75%.



- Las residencias y colegios mayores deberán cerrar a las 00.00 horas.

Zonas básicas de salud

Además de estas medidas, se establecerán restricciones de movilidad en 32 zonas básicas de salud que entrarán en vigor el lunes, 26 de octubre. En estos lugares, se limita la entrada y salida, salvo para aquellos desplazamientos justificados.

La circulación por carretera que transcurra o atraviese estas zonas estará permitida en el caso que tenga origen y destino fuera del mismo. Se permite la circulación de personas residentes dentro de estos ámbitos territoriales, pero respetando las medidas de protección.

Los establecimientos de restauración limitaran el aforo al 50%, en interior y exterior, y no está permitido el consumo en barra. Respecto al horario, no se podrá admitir clientes a partir de las 23 horas y tendrá como hora de cierre las 00 horas. Las mesas igualmente deberán guardan la distancia de 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y la ocupación será de seis personas por mesa. Estas limitaciones también se aplican en los locales de juego y apuestas. Todos los establecimientos comerciales no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora de cierre las 22 horas. Esto no se aplicará a los establecimientos esenciales, como los médicos y farmacéuticos.

La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y deberá garantizar en todo caso la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros así como el uso de mascarilla. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire o 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes. La actividad que se realiza en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas se limita al 50% y podrá realizarse deporte en instalaciones interiores, al 50% de aforo, y en exteriores, del 60%.

Las áreas sanitarias con restricciones afectan a doce municipios de toda la región: Madrid capital, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.



En Madrid capital las zonas son Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo); e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán).