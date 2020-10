Los niños y el coronavirus: ¿son o no supercontagiadores?

Al inicio de la pandemia, lo primero que se cerraron fueron los colegios y los parques para evitar contagios entre los niños, a los que se ha apuntado en algún momento como supercontagiadores, pero ¿lo son en realidad? No, no lo son. Así lo han asegurado los pediatras reunidos en la Conferencia extraordinaria del Congreso de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)

“Las pruebas realizadas a menores en hospitales antes de operaciones no relacionadas con Covid han demostrado que los asintomáticos con Covid adultos superaban en 8 veces a los niños asintomáticos”, ha dicho el pediatra del área sanitaria de Santiago de Compostela, Luis Sánchez Santos.

Por este motivo, tanto Sánchez como otros colegas médicos han coincidido en la necesidad de los niños de seguir en su entorno educativo. “La educación es un derecho y una necesidad para el desarrollo de los menores y los datos que tenemos hasta ahora de la vuelta al colegio no muestran que sean grandes focos de contagio”, ha recalcado Martinón.

Los menores con Covid muestran buena evolución clínica

El hecho de no ser supercontagiadores no implica que ellos no puedan contagiarse. La buena noticia al respecto es que los menores de 18 años que han requerido ingreso hospitalario por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, han seguido una buena evolución clínica, según un estudio desarrollado entre el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre i+12 y la Asociación Española de Pediatría (AEP), publicado a finales de septiembre.

El trabajo, denominado ‘Estudio epidemiológico de las infecciones respiratorias por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 en población pediátrica EPICO-AEP’, ha sido en el I Congreso Nacional COVID-19 y participan 65 hospitales, si bien sigue abierto y aún recoge datos e incorpora nuevos centros. Los resultados que se presentan se han obtenido del registro epidemiológico de infecciones por SARS-CoV-2 en niños en el que se habían incluido 351 pacientes con edades comprendidas entre los 0 a 18 años atendidos en 50 hospitales españoles.

El cierre de los colegios fue una de las primeras medidas al inicio de la pandemia ©GTres



De ellos, 213 fueron ingresados por la COVID-19, tras ser diagnosticados en un 86 por ciento mediante técnica PCR y en el resto por serología positiva. En este sentido, los responsables de la investigación han señalado la neumonía como motivo principal de ingreso, seguida del síndrome multisistémico relacionado con el SARS-CoV-2, fiebre sin foco, síntomas gastrointestinales y bronquiolitis o bronquitis.

Asimismo, menos de la mitad de los pacientes necesitaron oxígeno. El estudio surge para dar respuesta a las incógnitas planteadas respecto al comportamiento de este virus en el paciente pediátrico desde el inicio de la pandemia, mediante el análisis de la enfermedad, tiempo de contagio en función de los rangos de edad, descripción de complicaciones, predicción de mortalidad, posibles tratamientos o evaluación de las potenciales secuelas a largo plazo, entre otros.

En cualquier caso, se desconoce se desconocen qué efectos puede tener la nueva afección si coincide en el tiempo con la gripe, lo que podría generar un incremento de cuadros respiratorios y febriles en los niños y adolescentes, haciendo difícil el manejo de estos pacientes y la consiguiente sobrecarga que podría suponer para el sistema sanitario. Por eso este año se recomienda la vacunación de los niños con secuelas respiratorias o neurológicas por Covid-19.