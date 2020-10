Muere por Covid-19 un ‘influencer’ ucraniano que negó la existencia del virus

El ‘influencer’ de fitness Dimitri Stuzhuk, de 33 años, ha fallecido a causa del coronavirus después de haber negado la existencia del virus a través de sus redes sociales. Stuzhuk se contagió durante un viaje a Turquía, cuando un día se despertó con el cuello hinchado y con una gran dificultad por respirar. “Quiero compartir con vosotros que he enfermado y quiero duramente quiero advertir a todos. Yo era uno de esos que pensaba que el Covid no existía... hasta me he contagiado (...) Covid-19 no es una enfermedad de duración corta, es muy dura”, relató el joven ‘influencer’ a sus seguidores.

A su vuelta a Ucrania, su país natal, se sometió a la prueba del coronavirus y dio positivo, teniendo que ser ingresado durante ocho días en un hospital de Ucrania. Stuznuk contó cómo estaba la situación en el centro sanitario, abarrotado por el número de ingresos de coronavirus y que muchos de los pacientes estaban siendo atendidos en los pasillos del edificio.

Su situación llegó a ser tan grave que necesitó un aparato de oxígeno para respirar. Sin embargo, su diagnóstico mejoró, estando estable, ocho días después y volvió a casa con los suyos. Pero, unas complicaciones cardíacas por el virus le obligaron a regresar al hospital urgentemente en una situación “grave” y que se encontraba “inconsciente”.

Su expareja Sofía fue quien informó de la dura situación en la que se encontraba Dmitriy y que los médicos estaban haciendo todo lo posible para que su corazón respondiese adecuadamente. Horas después, ella solo pudo confirmar la muerte del ‘influencer’.

“Hice todo lo posible para que el padre de mis tres hijos viviera. Solo quedan recuerdos cálidos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa (...) Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Qué doloroso es darse cuenta. Bendito recuerdo tuyo. Dima Stuzhuk”, concluye en un post publicado en Instagram. La pareja tenía tres pequeños David, Lola y Olivia, la más joven solo tiene 9 meses.

Dimitri Stuzhuk contaba con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía sus rutinas deportivas y un estilo de vida saludable.