Una profesora salva a la abuela de un alumno mientras daba clase online al reconocer los síntomas de un derrame

Julia Koch es una profesora de Primaria en una escuela de Michigan (Estados Unidos) que, como cada día desde que comenzó la pandemia, daba su clase de manera online a sus alumnos. Todo transcurría de manera normal hasta que uno de ellos empezó a tener problemas con su conexión a Internet y la maestra llamó a su casa para intentar solucionar el problema.

Descolgó el teléfono la abuela del niño, Cynthia, y enseguida Koch notó algo raro, ya que su conversación no era fluida y parecía estar confundida. “No estaba segura de qué era lo que estaba ocurriendo, pero algo iba mal”, explica a la cadena de televisión local Wood.

La profesora llamó de inmediato al departamento de Administración de la escuela para que avisaran a los servicios de emergencia y estos comprobaran el estado de la mujer (no llamó ella directamente porque desconocía la dirección de la vivienda).

Cuando la ambulancia llegó, tuvieron que atender a Cynthia, que estaba sufriendo un derrame cerebral que la obligaría a ingresar de urgencia en el hospital. Por suerte, detectaron a tiempo lo que le estaba ocurriendo y, aunque varias semanas después sigue hospitalizada (el accidente cerebrovascular tuvo lugar a finales de septiembre), va mejorando poco a poco.

Estuvo muy grave y perdió incluso movilidad en las piernas, pero ya ha vuelto a caminar. “Gracias por haberme salvado la vida”, le ha dicho públicamente a Julia a través de una entrevista telefónica con la televisión. “Si no fuera por ella y por sus compañeros, que me brindaron la ayuda que necesitaba, simplemente no estaría aquí”.

Cynthia Phillips se recupera de un accidente cerebrovascular gracias a la rápida reacción de la profesora de su nieto ©Captura de pantalla de Channel 8

El jefe del equipo de bomberos que acudió al domicilio por si era necesario tirar la puerta, corrobora que el agradecimiento que siente Cynthia no es en vano: “Creo que la sensatez de la profesora pudo haber salvado la vida a este mujer” y, en caso de haber sobrevivido sin que se hubiera producido la llamada desde el colegio de su nieto, las cosas podrían ser muy diferentes ahora. De lo que no cabe duda, dice, es que ha logrado “mejorar la calidad del resto de su vida”.

Síntomas de un accidente cerebrovascular

Un accidente cerebrovascular (ACV) se produce cuando tiene lugar un bloqueo en el flujo sanguíneo del cerebro. Cuanto más tiempo dure ese bloqueo, más peligroso resulta, puesto que la falta de oxigenación del órgano puede provocar la muerte de neuronas y producir daños permanentes.

Algunos de los síntomas más frecuentes son la paralización de un lado de la cara o de las extremidades y ver de manera borrosa repentinamente, así como dificultad al hablar de manera súbita, que es lo que le debió de ocurrir a Cynthia. Otros menos evidentes, pero igual de importantes son sensación de hormigueo en el rostro y fatiga severa después de realizar alguna actividad física. También es necesario tener en cuenta otra serie de señales que se pueden confundirse fácilmente con otros problemas y pasar desapercibidas, como rigidez en el cuello, un fuerte dolor de cabeza o de hombros y debilidad en las extremidades.