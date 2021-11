El plasma de los hiperinmunes que han superado el coronavirus: una nueva arma contra la pandemia

La comunidad científica ha puesto sobre la mesa tres vías para luchar contra el coronavirus: confinamientos estrictos combinados con pruebas masivas, una vacuna o la inmunidad de grupo. No obstante podría haber otra fórmula: el plasma de los hiperinmunes. Son personas que han superado la enfermedad y han generado potentes anticuerpos.

RELACIONADO Un grupo de expertos ponen en duda la efectividad de la inmunidad de grupo para acabar con el coronavirus

Fermín Cabanillas es uno de ellos: contrajo la enfermedad y la superó sin más síntomas que la pérdida de olfato y gusto. El pasado mes de agosto se hizo una PCR por precaución ya que había tenido contacto con gente de diferente procedencia durante varios días: su resultado fue positivo. Se sometió a una cuarentena de catorce días y aunque su doctora le dio el alta, él volvió a hacerse la prueba pagándola de su bolsillo: dio positivo con el código 35, es decir, tenía una carga viral baja.

El anticuerpo deseado

Él mismo explica en Nius que descubrió su peculiar característica “por cabezonería” ya que tras ese segundo dictamen, le hicieron una serología. “Me dijeron que había generado un anticuerpo muy potente y que sirve para que mi plasma sanguíneo pueda salvar la vida de gente con coronavirus”. Según le explicaron este método “se está mostrando eficaz en muchos casos” y el comentario que hizo la enfermera que llevo a cabo su test fue clave: “Tienes el anticuerpo que todos quisieran, deberías donar sangre cuanto antes”.

El procedimiento para donar plasma apenas dura media hora y el paciente lo recupera en un plazo de dos días ©GettyImages

A pesar de que le dan pánico las agujas, la explicación de los médicos acabó con ese miedo: “Con cada bote que te saquemos, se pueden salvar dos personas”. Sin embargo, son muchos los pasos que hay que dar para donar plasma hiperinmune y como no existe un protocolo claro, los posibles donantes no saben qué tienen que hacer ni dónde ir.

Escasas donaciones

Fermín irá cada dos semanas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para que le extraigan el plasma. No ha sido un proceso sencillo puesto que como no había donado sangre nunca tuvieron que hacerle una serie de análisis previos para descartar que padecía enfermedades como la hepatitis B y C, el VIH o la sífilis. Además, debían conocer con exactitud su grupo sanguíneo.

Una máquina se encarga de extraer la sangre, separar el plasma y devolver el resto al donante ©GettyImages

Salvados estos trámites, llega el momento de donar plasma. Un proceso sencillo que se completa en media hora: “Una máquina extrae la sangre y la centrifuga para separar el plasma y devolver el resto al donante”. Las bolsas se llevan al centro de coordinación y se ponen a disposición de cualquier persona que las necesite. Así es cómo la ciencia ayuda activamente a que los ingresos hospitalarios se vayan reduciendo. Fermín, por su parte, recuperará todo lo donado en un par de días.

El hándicap al que se enfrenta el plasma hiperinmune es que, de momento, las donaciones son escasas. España recibió cinco millones de la Unión Europea para impulsar esta fórmula y esperan que promocionando casos particulares, la gente se acerque a los centros de donación para que las reservas aumenten. Ahora, el misterio pasa por adivinar cuánto tiempo durará el anticuerpo en la sangre: “Puede que un mes o toda la vida”.