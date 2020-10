Un perro al que se consideraba fallecido despierta y deja al descubierto la negligencia de sus dueños

Kiriusha es el nombre del adorable pastor alemán que ha hecho sonar las alertas de las protectoras de animales en Rusia después de haber sobrevivido a la inyección letal que sus dueños solicitaron con la intención de que no continuara sufriendo por una supuesta enfermedad mortal. Con lo que no contaba la familia era con que el perro despertaría y escaparía de su tumba, lo que puso en duda la veracidad de lo que estos dueños habían declarado antes de recurrir a la eutanasia.

La familia de Kiriusha es residente de la ciudad de Yemva, en Rusia, que está a unos 200 kilómetros de distancia de Ujtá, lugar en el que el perro había sido enterrado, por lo que en un primer momento nadie se dio cuenta de que había sobrevivido. Afortunadamente, un automovilista rescató al animal después de encontrarlo caminado desorientado. El hombre decidió llevarlo a Dobry Górod, un refugio de animales en donde además de atenderlo, le tomaron fotos para subirlas a las redes sociales con la intención de buscarle un nuevo hogar o, en el mejor de los casos, encontrar a sus dueños originales.

El perro sobrevivió porque el suero venenoso que le administraron no fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo dormir por siempre ©GettyImages

El post de Facebook llegó a la familia de Kiriusha, quienes se pusieron en contacto con personal del refugio para explicarles que el perro debía estar muerto, ya que ‘lo habían dormido’ a causa de una enfermedad, pero esa versión fue desmentida de inmediato, ya que en la fundación le habían hecho estudios que no demostraban que tuviera ninguna condición mortal. Lo único que coincidía con la versión de la familia era el lugar donde lo encontraron, la edad del perro y la pata rasurada en la que le habían puesto la inyección.

Después de que los dueños de Kiriusha fueron cuestionados por su terrible acto, cambiaron la versión, asegurando que su perro estaba enterrado en otro lugar. Sin embargo, la nueva historia no ha podido ser confirmada porque, al pedirles pruebas, se han negado, alegando que el ordenador donde tenían las fotos del entierro se había roto. Ante esa inconsistencia en los argumentos de la supuesta familia de Kiriusha, los administradores del centro decidieron no indagar más y simplemente dar hogar y protección al inocente can.

¿Qué fue lo que salvó de la muerte a Kiriusha?

La institución que ahora cuida de Kiriusha, después de hacerle análisis ha descubierto que sobrevivió porque el suero venenoso que le administraron no fue lo suficientemente fuerte como para quitarle la vida, por lo que, a pesar de haber estado inconsciente durante varias horas, el animal, que había sido enterrado en medio del bosque, encontró fuerzas para rascar la tierra y, una vez fuera, comenzar a andar por el camino en el que fue encontrado. La asociación también ha compartido que el perro es muy noble, que casi no ladra, pasea sin tirar de la correa y es bueno con todas las personas que se acercan a él.