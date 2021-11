La hora de la verdad: arranca el juicio contra la ‘viuda negra de Patraix’ por encargar a su amante el asesinato de su marido

El juicio contra María Jesús M.C., la conocida como ‘viuda negra de Patraix’, y su ex amante, Salvador R.L., ambos acusados de matar al marido de ella en agosto de 2017 en un garaje de Patraix, arranca este miércoles en la Audiencia de Valencia tres años después de que se cometiera el crimen. La vista contra los acusados, que trabajaban en el mismo hospital de València, ella como enfermera y él como auxiliar, comienza este miércoles, 14 de octubre, y se extenderá hasta el día 29. La primera sesión se destinará a la elección del jurado popular y a la lectura de los escritos de calificación e intervención de las partes.

La Fiscalía reclama provisionalmente 22 años de prisión para María Jesús y 18 para Salvador, acusado de ser el autor material del crimen. En el caso de ella, la pena solicitada es mayor al contemplarse la agravante de parentesco. Además de las penas de prisión, solicita indemnizaciones de 250.000 euros -a las que ambos procesados deben hacer frente solidariamente-para los padres y hermano del fallecido.

La viuda junto a su marido, Antonio, a quien su ex amante asestó hasta seis puñaladas ©Captura Informativos Telecinco

El interrogatorio de los acusados, detenidos cinco meses después del crimen, se producirá el día 15. Sus versiones han ido cambiando a lo largo del procedimiento. En el caso de Maje (así le llamaban a María Jesús), cuando fue detenida confesó que participó en la planificación del crimen, pero dos días más tarde, ante el juez, se retractó y señaló que no fue así. Indicó que lo que dijo a los agentes fue porque estaba muy nerviosa y no había entendido la pregunta que se le había formulado.

En el caso de Salva, ante la Policía afirmó que habían sido los dos, pero luego decidió asumir toda la responsabilidad y exculpar a Maje. Ante ello, se realizó un careo pero ninguno quiso declarar en ese momento. Año y medio después del crimen, Salva aseguró que habló en varias ocasiones con su examante de cómo matar al ingeniero, de 36 años, y afirmó que fue ella la que le dio las llaves del aparcamiento donde mató a la víctima.

En todo este tiempo hasta llegar a juicio también han salido a la luz una serie de cartas que le escribió Maje a Salva antes del crimen en las que le decía cosas como “Lo ví... Allí estaba... Sonriente, con los ojos brillantes desde el control de enfermería de la tercera planta (...) Me gustaba, me atraía, ¡¡¡lo deseaba!!! (...) Su olor, su presencia, su mechita cayendo, su gorrito...”. Y agregaba: “me pongo presumida cuando viene, coqueta. Me anima que venga a planta y verlo...y pasar por su lado... “está el gotero de Ringer vacío” me dice y yo pienso... uff pues llénamelo tú pero no te vayas ya!”.

En las cartas también describía su relación: “Es la historia de amor más auténtica y apasionante que he vivido y la gente pueda escuchar”. “Esta carta es una declaración de amor hacia ti, te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente, te quiero porque me llenas de vida y me haces sentir la mujer más importante del mundo. Tu Maje, tu bruja, tu fea... Pero al fin y al cabo... tuya!”, le afirmaba.

Ex amante de María Jesús y el encargado de perpetrar el crimen ©Captura Informativos Telecinco

En la causa también figura un informe de la Policía que describe que Maje tuvo hasta tres amantes mientras estaba casada con Antonio: Salva; Tomás, con quien estuvo unos 11 meses antes de casarse con Antonio; y José, un publicista con el que pasó la noche del crimen y con el que se fue a vivir después. Apunta también que tras la muerte de Antonio, mientras estaba con José, tuvo una “aventura sexual” con un chico de Barcelona, Sergio.