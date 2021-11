Las ventajas de los Test PCR que detectan el Covid-19 en solo 40 minutos

La multinacional de ingeniería alemana Bosch ha desarrollado la prueba PCR que puede detectar el coronavirusen menos de 40 minutos. Este test está pensado para ser de utilidad en unidades móviles ubicadas en estaciones de servicio como autopistas y aeropuertos, ya que las personas que se la realicen podrán saber si están contagiadas o no mientras esperan a reanudar o iniciar su viaje, según explica la empresa a través de un comunicado. Lo mejor es que, el tiempo de espera para recibir los resultados de esta prueba es de solamente 39 minutos, por lo que en un solo día, el dispositivo es capaz de realizar hasta 160 pruebas con una efectividad del 98%. Además, se ha comprobado que arrojan resultados muy fiables, con una tasa muy baja de falsos negativos y sin posibilidad de dar un falso positivo. Bosch ha contado con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania para el desarrollo de este nuevo análisis y planea fabricar un millón de pruebas antes de que termine 2020.

El procedimiento de aplicación de la prueba consiste en tomar una muestra de la nariz o la garganta con un hisopo de algodón que después se introducirá en un cartucho que contiene los reactivos necesarios para determinar los resultados.

¿Qué son las pruebas PCR?

Las pruebas PCR, que por sus siglas en inglés significan ‘Reacción en Cadena de la Polimersa’, son unas pruebas de diagnóstico de uso común y de rutina en los laboratorios de microbiología de hospitales, universidades y centros de investigación y, a raíz del Covid-19, han sido de gran utilidad para la pronta detección de la enfermedad. A pesar de ser una herramienta de gran ayuda, los test PCR normales pueden llegar a tardar varias horas en arrojar un resultado, es por eso que la reciente incorporación de estas pruebas de rápida respuesta son un avance que será de gran ayuda durante la pandemia.

¿Por qué han tardado tanto en llegar los test rápidos?

El motivo por el que no se han introducido antes este tipo de diagnósticos es porque hasta no contar con un número de pacientes suficiente, no se podía desarrollar una prueba fiable. Dado que el test estándar de PCR es una prueba de diagnóstico directo y que desde el primer momento de la pandemia ofrecía resultados fiables, se ha estado usando hasta ahora. Según fuentes especializadas como Gaceta Médica, la única desventaja que podrían tener los PCR rápidos es que se deben seguir realizando bajo la supervisión de personal capacitado.