Un joven de 29 años supera el covid tras haber estado grave y vuelve a contagiarse con síntomas aún peores

Jordan Josey es un abogado estadounidense de 29 años que se contagió de coronavirus al comienzo de la pandemia, el pasado mes de marzo. Tras dos meses en estado grave, logró recuperarse y fue dado de alta. El 18 de mayo no solo dio negativo en la prueba, sino que además le confirmaron que había generado anticuerpos, por lo que retomó su vida normal e incluso llegó a donar plasma. Cuando poco después, a principios de julio, volvió a notar síntomas no se lo podía creer.

Se hizo de nuevo la prueba y, sorprendentemente, dio positivo. Los síntomas, en esta segunda ocasión, fueron diferentes y mucho más intensos. Tuvo muy afectada la capacidad pulmonar y una severa fatiga. Aunque cuatro semanas después logró, una vez más, superar la enfermedad, le han quedado secuelas, si bien se desconoce si son o no permanentes.

“Todavía estoy tomando inhaladores de esteroides para ayudar a mantener a raya la dificultad para respirar”, explica Jordan en una entrevista a la CNN. Además, sus ganglios linfáticos se inflamaron y dio positivo en anticuerpos antinucleares, un marcador que se encuentra en personas con lupus, por lo que su caso está siendo objeto de estudio.

Preocupado ante la posibilidad de un tercer contagio, comenta, no sin cierto sentido del humor, que le ha pedido a su esposa tener siempre a mano el ‘kit covid’, con toda la medicación, inhaladores y un nebulizador con el que llevar los medicamentos -en vapor- directamente a los pulmones. “No nos deshagamos de esas cosas porque es posible que deba sacarlas de nuevo por tercera vez”.



Su segundo positivo sorprendió a los médicos que lo atendían porque no fue hasta casi dos meses después, el 25 de agosto, cuando se confirmó el primer caso de reinfección por covid en el mundo. Aunque después se han notificado algunos casos más, por el momento no es algo muy común. Por lo general, los pacientes que vuelven a pasar la enfermedad no habrían eliminado del todo el virus, que puede quedar latente y, algún tiempo después, se reactivarse.

Es lo que creen que puede haberle ocurrido a Jordan, si bien aún no han determinado si efectivamente la cepa es la misma en ambas ocasiones. En caso de que sí se trate del mismo virus que había permanecido oculto, no ha trascendido ninguna información de cómo podría afectar a las personas a las que se les trasplantó el plasma donado por el joven.