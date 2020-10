Detienen en España al magnate estadounidense John McAfee, creador del popular antivirus que lleva su nombre

El empresario estadounidense John McAfee, fundador de uno de los antivirus informáticos más conocidos del mundo, fue detenido el domingo por la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, cuando se disponía a viajar a Estambul junto a otras dos personas. Sobre el magnate pesaba una orden de búsqueda y captura internacional emitida por Estados Unidos por un presunto delito de estafa.

Tras prestar declaración por videoconferencia desde el mismo aeropuerto, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y se encuentra desde entonces en la cárcel de Brians. Se trata de la segunda vez que McAfee es detenido. El año pasado, mientras iba a bordo de su yate (en el que había varias armas) por aguas de la República Dominicana, fue arrestado.

Pocos días después fue puesto en libertad y viajó a Reino Unido. El pasado mes de agosto, volvió a ser detenido en Alemania por saltarse la norma de obligado uso de mascarilla y llevar en su lugar una pieza de lencería. Habría ocurrido en un control en un aeropuerto alemán, donde no le habrían dejado pasar por no llevar este material protector, así que no se le ocurrió otra cosa que ponerse la otra prenda (ocurrencia que, además, compartió en sus redes sociales, donde no es extraño ver más de una publicación cargada de polémica).

McAfee, que lleva años desligado de la compañía que fundó, anunció abiertamente en enero de 2019 que se marchaba de Estados Unidos para evitar ser detenido, ya que la CIA (Agencia Central de Inteligencia, de sus siglas en inglés) le buscaba por supuestos delitos fiscales. Ahora, en prisión provisional en España y de llevarse a cabo la extradición, se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel por cada cargo de evasión de impuestos.

John McAfee, a bordo de su yate, frente a La Habana (Cuba) en junio del año pasado ©GettyImages

Delitos que se le imputan

John McAfee, de 74 años, no habría presentado declaraciones de impuestos de 2014 a 2018, a pesar de haber obtenido “millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos de la historia de su vida para un documental”, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que recoge El Confidencial.

También se le acusa de intentar evadir impuestos “ocultando activos, incluidos bienes inmuebles, un vehículo y un yate” que habría puesto a nombre de terceras personas. También habría ordenado que sus ingresos se realizaran a cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas en las que él no figuraría con el objetivo de no pagar los tributos correspondientes.

En caso de ser declarado culpable, a las penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo de evasión de impuestos, se podrían sumar otras de un máximo de un año de cárcel “por cada cargo de omisión intencional de presentar una declaración de impuestos”.