Las mascarillas de tela, prohibidas en muchos centros sanitarios: ¿son seguras?

No todas las mascarillas protegen igual. Algunas, incluso, pueden no servir de barrera frente al coronavirus, como las elaboradas con ciertos tipos de tela. Por eso, centros de salud y hospitales del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Galicia y alguno en Salamanca ya prohíben acceder a sus instalaciones con toda clase de mascarilla de tela. ¿Eso significa que todas ellas pongan en riesgo nuestra salud?

No, no todas son ineficaces. Si están confeccionadas según las indicaciones oficiales, no habría ningún problema ni para quien la lleva ni para los que están a su alrededor. La cuestión es que no se puede saber a simple vista si esas máscaras cumplen los requisitos para su homologación, por lo que estos centros sanitarios han optado por curarse en salud y prohibirlas todas para que evitar una mayor propagación del covid-19.

¿Cómo saber qué mascarilla de tela es segura frente al coronavirus?

Deben estar elaboradas con un material homologado y llevar el filtro adecuado, además de usarlas correctamente y no exceder el máximo de lavados recomendado por el fabricante. Muchos usuarios, sin embargo, no sabrán reconocer si el material está o no homologado, por lo que deberán fijarse si el producto lleva la marca CE y los siguientes códigos en la etiqueta:

UNE 0064-1, en las mascarillas no reutilizables de adultos

0064-2, en las no reutilizables de niños

UNE 0065, en las reutilizables

Hay que prestar especial atención a que las mascarillas confeccionadas en casa también cumplan con los indicaciones precisas para su homologación ©GettyImages

Si bien un reciente estudio apunta a las de seda como las más seguras entre las de tela, no hay que dejar de lado todas las especificaciones ya citadas. En el caso de las mascarillas confeccionadas a mano en casa, hay que prestar mucha atención y asegurarnos de que realmente cumplen todas las exigencias. Y es muy importante tener en cuenta que, si se tienen síntomas de coronavirus o se ha mantenido contacto con algún contagiado, es mejor no usar las de tela.