Un sacerdote que aconsejó a su congregación no usar mascarillas termina en la UCI por Covid

Paul Van Noy, pastor de una comunidad cristiana en Idaho (Estados Unidos), tuvo que ser ingresado por coronavirus en la UCI a principios del mes de septiembre, después de manifestar frente a toda una congregación que el uso de mascarilla no era necesario. A día de hoy, según publica la web de la congregación, Paul permanece en el centro hospitalario y su estado de salud está mejorando.

A pesar de que en el condado en donde vive el pastor el uso de mascarilla es obligatorio, Paul había publicado en su cuenta de Facebook que no era necesario que los asistentes a su iglesia se cubrieran el rostro si no lo deseaban: “Si una persona desea usar mascarilla, se le debe permitir hacerlo, pero si no lo hace, también está bien”, escribió el pastor en uno de sus polémicos posts.

Brenda Van Noy, esposa de Paul, junto a cinco miembros más del personal de la iglesia, también ha enfermado por coronavirus, pero a pesar de la situación, ha trascendido que la iglesia de la que son miembros mantiene su postura respecto a las mascarillas: no son de uso obligatorio y la iglesia permanecerá abierta de manera normal.

“Si has elegido usar mascarilla, mantener distanciamiento social, etc... apoyamos tu libertad para hacerlo. Si eliges abstenerte de usar una mascarilla, apoyamos también tu decisión”, publicó el pastor Van Noy en su cuenta de Facebook el pasado 24 de julio.

A raíz de su ingreso en el hospital, el pastor no ha manifestado su opinión acerca de la enfermedad. Solo ha compartido un mensaje a través de un comunicado publicado por el personal de su iglesia: “Agradezco al Señor por todo el apoyo que me han mostrado, especialmente Brenda, quien también ha tenido una batalla contra el Covid-19. Estoy agradecido de que ella no haya necesitado hospitalización”.