La vacuna rusa contra el Covid: recomiendan a las voluntarias que no se queden embarazadas

Aunque Rusia registró oficialmente su vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, el 11 de agosto y anunció a bombo y platillo que ya estaba lista, surgen más dudas acerca de su seguridad tras publicarse que los organizadores del ensayo recomiendan a las mujeres que forman parte del mismo que, mientras este dure, no se queden embarazadas.

RELACIONADO Estos son los efectos secundarios que la vacuna rusa ha presentado en unos 300 voluntarios

Así consta en el protocolo de la vacunación experimental, al que ha tenido acceso la agencia de noticias rusa Sputnik. “Si ha decidido tomar parte en la prueba, se le recomienda no concebir durante este período, no gestar y además no ser donante de óvulos en los tres meses posteriores a la vacunación”, señala el documento que rige los ensayos de la vacuna Sputnik V, registrada oficialmente el 11 de agosto y actualmente en la tercera fase de ensayos clínicos.

El protocolo estipula que se suspendará la vacunación de las mujeres que se queden embarazadas durante las pruebas y que la paciente deberá ser observada antes del parto. También recomienda que los voluntarios eviten “fecundar” o ”donar esperma” para procesos de inseminación artificial durante la realización del ensayo y ”en los tres meses posteriores a la inyección de la última dosis del fármaco ensayado”.

La vacuna, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, cuenta con una autorización especial para que sea administrada únicamente a personas de grupos de riesgo y bajo un control estricto.

Se recomienda a las mujeres que no se queden embarazadas mientras duren los ensayos de la vacuna ©GettyImages



Según el Fondo de Inversión Directa de Rusia, Sputnik V genera hasta dos años de inmunidad. La vacuna consta de dos componentes: el primer componente se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.

El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días. La vacuna rusa ha pasado dos fases de pruebas y está actualmente en la tercera y definitiva fase de ensayos clínicos, con más de 55.000 personas disponibles para participar en esa última prueba.