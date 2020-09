Gana 61 millones en la lotería y lo reclama solo unas horas antes de vencer el plazo

Comprar un décimo de lotería con la esperanza de que toque pero, en el fondo, sabiendo que no va a haber suerte, así que ni miras si has ganado o no. ¿A quién no le ha pasado? Algo así debió de ocurrirle al acertante de una cifra de vértigo en Euromillones (nada menos que 61) y que casi pierde por no reclamar su premio a tiempo. ¡No acudió con su billete ganador hasta unas horas antes de que venciera el plazo!

El sorteo se celebró el pasado 17 de marzo en Reino Unido y tenía 180 días para presentar su billete premiado, es decir, hasta este domingo a las 23:59. Pues bien, el ganador acudió el mismo domingo por la tarde a por sus 61 millones de euros.

Quizás la insistencia de la lotería nacional británica, que no ha parado de anunciar a bombo y platillo las últimas semanas de que había un billete millonario sin cobrarse, llevaron al despistado jugador a comprobar, el domingo, si era él el afortunado y llevarse la sorpresa de su vida. Eso sí, se podría haber llevado también un susto épico de haberlo descubierto después de que pasara el plazo…

El plazo para reclamar el premio vencía el pasado domingo, justo el día que lo hizo el ganador ©GettyImages



Por suerte, no ha sido así y ahora hay un flamante nuevo millonario o millonaria al que la habrá cambiado la vida por completo. En cualquier caso, de no haber reclamado el premio, el dinero se habría entregado a organizaciones benéficas del país, por lo que tampoco habría caído en saco roto.