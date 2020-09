Bill Gates se despide de su padre con un emotivo mensaje: ‘Él era todo lo que yo intento llegar a ser’

William H. Gates Sr, abogado y padre del cofundador de Microsoft, quien padecía alzheimer desde hace algunos años, falleció ayer en su casa de Seattle a los 94 años de edad, tal y como dio a conocer el propio Bill Gates en su blog. “Mi papá falleció en paz ayer en casa, rodeado de su familia”. Muy unido a su padre, quien fue durante mucho tiempo el encargado de gestionar la que hoy en día la fundación privada de caridad más grande del mundo Bill & Melinda Gates Foundation, Bill ha querido rendirle su particular homenaje con un emotivo mensaje, en el que no solo ha ensalzado su papel como padre, sino también como marido, amigo y profesional.

Gates, el tercer hombre más rico del mundo, ha declarado que es quien ha llegado a ser gracias al apoyo incondicional de sus padres ©GettyImages

“Lo extrañaremos más de lo que podamos expresar en este momento. Estamos sintiendo dolor pero también gratitud”, comenzaba expresando el filántropo. ”El fallecimiento de mi padre no fue inesperado, tenía 94 años y su salud había empeorado, por lo que todos hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo afortunados que hemos sido de haber tenido a este hombre increíble en nuestras vidas durante tantos años. Y no estamos solos en estos sentimientos. La sabiduría, la generosidad, la empatía y la humildad de mi padre tuvieron una gran influencia en las personas de todo el mundo ” continuaba diciendo Gates.

Asimilando aún esta terrible pérdida, el multimillonario empresario también reflexiona en estos duros momentos sobre la influencia que tuvo su padre, tanto en él como en sus hermanas, Kristi y Libby. “Hemos sido muy afortunados de haber sido criados por nuestros padres. Ellos nos animaron constantemente y siempre fueron pacientes con nosotros. Sabía que su amor y apoyo eran incondicionales, incluso durante la adolescencia. Estoy seguro de que esa es una de las razones por las que me sentí cómodo tomando decisiones muy arriesgadas cuando era aún muy joven, como dejar la universidad para comenzar Microsoft con Paul Allen. Sabía que ellos estarían de mi lado incluso si fallaba”.

“A medida que fui creciendo, llegué a apreciar la influencia silenciosa de mi padre en casi todo lo que he hecho en la vida. En los primeros años de Microsoft, recurrí a él en momentos clave para buscar su asesor legal”, dijo Gates” añadía Gates, quien con toda seguridad echara mucho de menos esa mano que siempre le sostenía.

Bill Gates mira orgulloso a su padre durante una de las ponencias que ambos dieron juntos sobre su fundación ©GettyImages

“Mi papá también tuvo una profunda influencia en mi manejo. Cuando yo era niño, él no era estricto ni dominante y, sin embargo, nunca me dejaba llevar por las cosas en las que era bueno, y siempre me empujaba a probar cosas que odiaba o que pensaba que no podía hacer (natación y fútbol, por ejemplo). Y modeló una ética de trabajo asombrosa. Fue uno de los abogados más trabajadores y más respetados de Seattle, así como un líder cívico importante en nuestra región” continúa diciendo Bill, ensalzando la figura de su padre.

Gates también ensalzó el lado más filantrópico de su padre, señalando que sin él su fundación no hubiera sido posible. Durante mi niñez, él y mi madre predicaron con el ejemplo de generosidad en la forma en que usaban su tiempo y recursos. Una noche de la década de 1990, antes de que comenzáramos nuestra fundación, Melinda, papá y yo estábamos haciendo fila en el cine. Melinda y yo estábamos hablando de cómo habíamos recibido más solicitudes de donaciones por correo. Papá simplemente dijo: “Tal vez pueda ayudar”. Y continúa diciendo : “Él más que nadie, dio forma a los valores de la fundación. Era colaborador, juicioso y serio en el aprendizaje. Era digno pero odiaba todo lo que parecía pretencioso. (El nombre de pila de papá era William H. Gates II, pero nunca usó el ‘II’, porque pensaba que sonaba mal)”.