La gran batalla de la pequeña Carlota: pide ayuda para no perder sus manos y pies y la consigue en menos de 24 horas

Toca luchar y con tan solo cuatro años, Carlota ya ha demostrado ser toda una guerrera. Fue el pasado 4 de agosto cuando esta niña natural de Vélez-Málaga ingresaba en el hospital materno infantil de Málaga tras sufrir una sepsis, una infección generalizada en la sangre a consecuencia de una bacteria, que le produjo un shock séptico paralizándole sus órganos. Tras seis días sedada y con respiración artificial, la pequeña fue despertada y comenzó a respirar por ella misma. Sin embargo, la bacteria ha dejado serias secuelas en su cuerpo y tiene dañados tanto sus manos como sus pies, tal y como ha dado a conocer en el perfil que le han creado sus progenitores en Instagram. “Hace aproximadamente dos semanas me quitaron por fin la máquina de hemodiálisis que conectaba directamente con mis riñones y después de tanto sufrimiento por desgracia la peor secuela para mí. Los médicos me dijeron que tenía dañadas mis cuatro extremidades. Y me las tienen que amputar, todo a causa de una isquemia producida por microtrombos en los días en los que estuve tan malita”.

Es por ello, que sus padres, lejos de darse por vencidos, han decidido poner todos sus medios a su alcance para buscar la mejor solución para su hija e intentar que la pequeña no pierda sus extremidades. “Tras mucho buscar, hemos encontrado en una clínica privada fuera de mi comunidad la mejor solución posible, podrían recuperarme las dos piernas y posiblemente una de mis manitas con un poco de reconstrucción (¡solo perdería mi manita derecha!) así podría volver a saltar, jugar, bailar, coger una muñeca, cepillarme los dientes…” explica Carlota.

Sin embargo, la familia no tiene recursos para afrontar todos los costes de este tratamiento y es por ello que, sus padres, Jairo y Marina, decidieron pedir ayuda para lograr que su hija fuera operada y pudiera tener la mejor calidad de vida tras este amargo episodio en su vida. “Es muy urgente porque cada día que pasa corro el riesgo de que alguna de mis necrosis de las extremidades se infecten, lo que haría imposible salvarme nada y pondría en riesgo mi vida. Por favor necesitamos ayuda urgente de cualquier manera, no solo económicamente, necesito que esto llegue al máximo de gente posible en el menor tiempo, porque para mí, cada día cuenta”.