Tilly Lockey, la primera niña con brazos biónicos, se convierte en presentadora de televisión

A sus 14 años, Tilly Lockey se ha tenido que enfrentar a duros retos tras vivir sin brazos casi desde que nació. Se los amputaron cuando era tan solo un bebé de 15 meses a causa de una meningitis, pero eso no le impedido ir cumpliendo los ambiciosos sueños de una adolescente gracias a sus brazos biónicos (es la primera niña a la que se los implantaron). Con ellos, hace vida prácticamente normal y hasta toca el piano. Ahora, le han ayudado a convertirse en… ¡presentadora de televisión!

Conducirá ‘FYI: For Your Information’, un programa infantil de la popular cadena británica Sky que da noticias de actualidad adaptadas a los más pequeños de la casa. Acudió al espacio informativo por primera vez para hablar de su discapacidad y mostró tal madurez y naturalidad que los productores quedaron impresionados, tanto que ahora le han hecho una oferta irrechazable, como ha informado el propio equipo en su perfil de Twitter.

Ella, por su parte, asegura que le han brindado “una gran oportunidad” para informar de las cosas que más le importan y, sobre todo, para servir de inspiración “a otros niños con discapacidad”, para que crean “que todo es posible”. De hecho, en su agenda para esta temporada ya tiene prevista una entrevista que le ha concedido el propio Boris Johnson, primer ministro de su país.

Tilly está entusiasmada con su nueva faceta como presentadora porque, asegura, el suyo “es el único programa de noticias del mundo en el que los niños y los adolescentes pueden opinar sobre los grandes temas y sobre quienes están en el poder en este momento“.

Su vitalidad y optimismo le han llevado a ganar varios premios por la manera en la que ha afrontado su discapacidad. A su corta edad, se dedica a dar conferencias motivadoras es también modelo y vlogger de maquillaje (en sus vídeos aparece maquillándose ella misma con sus manos biónicas).

En su perfil de Instragram -donde atesora más de 50.000 seguidores-, se presenta con el que se ha convertido en su lema: “Born to be real, not perfect”, es decir, “nacida para ser real, no perfecta”. Sin duda, todo un ejemplo a seguir.