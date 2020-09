La OMS retrasa hasta 2022 la llegada masiva de la vacuna contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha echado el freno. Tras señalar que la vacuna contra el coronavirus podría ser una realidad en 2021, ahora ha informado a través de su jefa de científicos Soumya Swaminathan, que no espera que las posibles vacunas contra la Covid-19 estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque no se descarta que algunos grupos de riesgo puedan ser inmunizados a mediados de 2021. “Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución” señaló la científica india en una sesión de preguntas y respuestas con internautas a través de las redes sociales.

Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud ©GettyImages

A pesar de este “retraso”, pues normalmente las vacunas tienen un proceso de creación y testeo que puede alargarse hasta los cinco años en el mejor de los casos, Swaminathan ha admitido que siendo optimistas cabe la posibilidad de que algunas dosis de la vacuna estén disponibles a mediados del año que viene, aunque estas, al no ser aún producidas de forma masiva, estarían reservadas para los grupos de mayor riesgo, mientras el resto de la población tendría que esperar. “Es la primera vez en la historia que necesitamos miles de millones de dosis de una vacuna”, afirmó la científica en jefe de la OMS.

¿Quiénes serían los primeros en ser vacunados?

Desde el punto de vista de Soumya Swaminathan, el orden de prioridad parece estar bastante claro y serían los que luchan contra la pandemia desde la primera línea de batalla los que deberían ser inmunizados. “Los trabajadores sanitarios deberían ser los primeros, y en cuanto lleguen más dosis se ha de llegar a los más mayores, a personas con otras enfermedades, para ir así cubriendo a más y más población, un proceso que llevará un par de años”. Mientras tanto, el resto deberá seguir cumpliendo las reglas establecidas por las autoridades sanitarias con el objetivo de, sino acabar con el virus, por lo menos frenar su contagio.

¿Qué es el programa Covax?

La experta también ha hablado sobre el funcionamiento del programa Covax el programa con el que la OMS y otras organizaciones internacionales ayudan financieramente a la investigación de vacunas contra la Covid-19 a cambio de que se garantice una distribución de ésta en todo el mundo, no sólo en las naciones más ricas. Para ello, la OMS ha entablado un diálogo de negociación con las principales firmas e instituciones que investigan vacunas en todo el mundo para adquirir grandes cantidades de dosis cuando éstas hayan probado su eficacia y seguridad.

¿Cuál será el precio de la vacuna?

“Algunos fabricantes han propuesto precios de coste, mientras otros sugieren que sean más bajos o altos dependiendo de si un país es más o menos rico”, reveló la experta sobre las negociaciones de COVAX con las farmacéuticas.

Sobre el precio aproximado de las dosis, Swaminathan indicó que actualmente parece que podría oscilar entre los 2 y los 25 euros, aproximadamente aunque aseguró que el mercado “es muy dinámico y cambiará a medida que más vacunas estén disponibles”.

Actualmente hay alrededor del mundo 179 vacunas experimentales y 34 de ellas se encuentran ya en fase 3, lo que significa que ya están siendo probadas en humanos, según el registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).