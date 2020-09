Fallece una profesora por coronavirus mientras daba una clase online

Paola Regina de Simeone, de 46 años y profesora de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) de Buenos Aires llevaba algo más de un mes luchando contra el coronavirus pero sus síntomas eran tan leves que decidió continuar con sus clases de manera virtual. Sin embargo, el pasado miércoles en medio de una de estas clases comenzó a sentirse indispuesta. “No me encuentro bien. No puedo respirar” comentó segundos antes de desvanecerse ante la cámara. Al parecer la docente sufrió un infarto que dejo completamente conmocionados a sus alumnos que vieron en directo como su profesora perdía la vida.

Los alumnos vivieron conmocionados el suceso ante las cámaras de sus ordenadores ©Unsplash

“Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro me dice que está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento: médico terapia y emergencia” escribía tan solo unos días antes de su fallecimiento en su perfil de Twitter.

Licenciada en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, Paola Regina llevaba más de quince años ejerciendo de profesora y era madre de una niña de corta edad. Su muerte no solo ha dejado impactados a sus alumnos sino a toda la sociedad, provocando un aluvión de reacciones, entre ellas la de la universidad en la que trabajaba. “Lamentamos informar con profundo dolor el fallecimiento de Paola Regina de Simone, profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales, ocurrido el 2 de septiembre de 2020. Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE. Acompañamos a su familia en este difícil momento haciéndole llegar nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica. Les rogamos honrar con respeto y gratitud la memoria de Paola” escribía el centro.

Actualmente en Argentina la cifra de contagiados por Covid-19 se eleva a más de 461.000 personas y a cifra de fallecidos, según los datos recogidos por el ministerio de Sanidad del país, es ya de 9.600.