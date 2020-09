¿Puedes colgar la mascarilla en el retrovisor interior del coche?

El uso de las mascarillas se ha convertido en un completo obligatorio en nuestro día a día. Desde los espacios públicos, aunque se guarde la distancia social, hasta los sitios de restauración, culturales, el transporte público, etc... los ciudadanos tienen que llevarla puesta para evitar el riesgo de contagio. Y uno de esos lugares en los que también hay que hacer un buen uso de ella es en el coche. Si vas en un vehículo con las mismas personas que convives, no es obligatorio. Sin embargo, sí que lo es cuando lo haces acompañado de personas que no viven en tu mismo hogar. Y no cumplir esto último te puede acarrear una multa.

Cuando se va solo o acompañado de esas personas con las que conviven, se suele quitar. Una de las imágenes que se está repitiendo mucho en los vehículos es la de dejar la mascarilla colgando en el retrovisor interior para tenerla a mano. ¿Se puede hacer esto? ¿Conlleva algún tipo de multa o infracción? Ponerla ahí limita el campo de visión de la carretera a la hora de hacer determinadas maniobras y según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que el conductor debe de mantener ese campo de visión despejado. Así que este gesto puede acarrearte una multa de cerca de 80 euros.

Es importante hacer un buen uso de la mascarilla incluso dentro de los vehículos ©GettyImages

Dekra, una empresa dedicada a la inspección de vehículos, también desaconseja dejarla colgando del retrovisor. “Las mascarillas están ahí para proteger a las personas. Si cuelga en un descuido su mascarilla en el espejo retrovisor usted está actuando al contrario: poniendo en peligro a otros usuarios de la carretera”, dice Rücker, un experto de la compañía.

Además, también por motivos de higiene se debe dejar de poner ahí ya que la mascarilla se puede caer en el suelo del coche y ensuciarse en determinadas superficies que no están desinfectadas adecuadamente.

Una de las recomendaciones que se lleva haciendo desde el inicio de la pandemia por parte de los expertos es que cuando se tenga que quitar la mascarilla para comer, beber u otro, esta se debe de guardar en sobre o una caja específica para ello. Así que en el coche también hay que hacer eso. Guardarla, ya sea en una funda o mismo en la guantera del coche correctamente.