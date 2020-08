Val Díez, ‘reina’ del perfume y una de las mujeres más influyentes de España

Lucha por el empoderamiento femenino y por la igualdad, trabaja para que las mujeres con cáncer disfruten de una vida mejor y lleva “a la sanidad en el corazón”. Val Díez, farmacéutica hospitalaria y Doctora en Farmacia, dio hace ya años el salto al mundo empresarial y de la alta dirección, en el que, al frente de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), se ha labrado tal prestigio que es considerada una de las mujeres más influyentes de España. Con motivo de su reciente nombramiento como Vocal del Consejo de Orientación Estratégica de ICEX, concede una entrevista a Tu Otro Diario en la que explica cuál será su aportación al mismo.

Díez lleva a sus espaldas una trayectoria profesional impecable. Como ella misma especifica en su perfil de LinkedIn, ha sido Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y Responsable de la gestión de la Prestación Farmacéutica en Madrid. Desde hace ya 13 años, sin embargo, se dedica de lleno a un sector que, a priori, parece completamente alejado de toda cuestión sanitaria, pero que ella ha sabido unir de un modo muy especial.

Lo ha hecho a través del programa Ponte guapa, te sentirás mejor, de la Fundación Stanpa de apoyo a mujeres con cáncer. “Más allá del tratamiento médico, la necesidad de mantener la propia imagen, reconocerte, poder sonreír, es un factor emocional fundamental en el contexto de la enfermedad y la lucha por la supervivencia”, explica.

Por eso se organizan talleres de cuidado de la piel y maquillaje en más de 40 hospitales públicos de toda España y a los que también acuden hombres, que están “aprendiendo a cuidarse y sintiéndose muy felices por ello”. “Es muy emocionante ver la reacción de las personas que acuden a los talleres y a sus familiares reconfortados al verlos mejor”.

EMPODERAMIENTO FEMENINO E IGUALDAD

Val Díez es también presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE, donde su “principal arma ha sido el trabajar desde dentro, contribuyendo al cambio cultural, a la evolución, a desterrar prejuicios y estereotipos que vienen del pasado y que han perdido todo su sentido hoy”.

“Es imprescindible fomentar la igualdad, oportunidad y crecimiento de las mujeres en el ámbito laboral”, dice, y está convencida de que “es un camino de no retorno, una carrera acelerada en la que la sociedad demanda la existencia de compañías donde prime la igualdad, consumir productos que hayan tenido en cuenta todas las perspectivas de igualdad y diversidad”.

A todos los que me estáis abrumando con felicitaciones: ES LABOR DE UN EQUIPO EXCELENTE y sobre todo de la Directora Internacional de @stanpa_es Susana Arranz @SuArranz que es una crack. Juntas nos apasionamos con el potencial mundial del sector. 🌎🌏🌍 https://t.co/F6B0oBCrkF — Val Díez (@marivaldiez) July 24, 2020

Ella misma es un claro ejemplo de empoderamiento femenino y no en vano Forbes la incluyó en 2017 en su lista de las mujeres más influyentes de España. “Es un poco abrumador verse en esa lista, aunque nunca le he dado mucha importancia a esas cosas, pues hay que mantener los pies en la tierra”. Reconoce que le hace ilusión, pero más por lo que implica de reconocimiento al sector y a su equipo. También “por el orgullo para mis padres”, comenta, “pero el día a día no se construye pensando en los premios”. Sí considera muy importante en este tipo de reconocimientos, “el hecho de dar visibilidad a las mujeres directivas hoy, y que conlleva una dosis extra de responsabilidad, por supuesto”.

Como directora de Stampa, no hay barrera que se le ponga por delante. En su día a día, lleva a cabo una interlocución de alto nivel, tanto ante instituciones como ante agentes internacionales, como representante de la industria cosmética en España, un sector que supera los 6.500 millones de euros de consumo.

Bajo su dirección, Stanpa ha crecido de manera exponencial en número de socios y en presupuesto, que en la actualidad supera los dos millones de euros. Ahora, como nueva Vocal del Consejo de Orientación Estratégica de ICEX, pondrá al servicio de la entidad su “experiencia de internacionalización adquirida a través de Stanpa durante una década de crecimiento exterior a doble dígito”.