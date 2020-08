Las medidas sanitarias frente al coronavirus en los supermercados: ¿se cumplen?

La Organización de Consumidores y Usuarios ha aprobado las medidas sanitarias impuestas en la entrada de los supermercados, donde destaca la presencia de guantes o geles hidroalcohólicos para los clientes, mientras que considera que se debería mejorar en las condiciones del interior de los establecimientos, según un análisis realizado tras analizar más de 1.000 locales. En concreto, la OCU cree que hay margen de mejora en cuanto a proporcionar guantes a la entrada, en disponer de medidas claras de control de aforo y en recordar a los clientes, que deben mantener una distancia entre ellos para prevenir contagios, mientras que denuncia que el peor aspecto es la ausencia generalizada de gel hidroalcohólico en otros espacios del supermercado más allá de la entrada.

El 93% de los establecimientos visitados proporcionaban gel a la entrada del local y un 66% proveían de guantes a los clientes. A pesar de no encontrarse disponibles en la entrada, los guantes solían estar disponibles en secciones específicas del supermercado, como la de frutas y verduras, donde se usan las manos para tocar productos frescos. Por cadenas, el gel se encontró en la mayor parte de los supermercados en todos sus establecimientos visitados o, de encontrarse ausente, esto solo ocurría en uno de los establecimientos. El análisis muestra que el peor resultado fue en Covirán, donde la OCU no encontró el gel en la mitad de sus tiendas. En cuanto a los guantes disponibles en la entrada, no se encontraron en ningún Carrefour Express y tampoco se encontraron en dos tercios de los establecimientos de BM y Supercor.

La OCU destaca que en el 40% de los supermercados, en la entrada no se encontró ninguna medida de control de aforo ©GettyImages

OCU destaca un aspecto preocupante del análisis, y es que en el 40% de los supermercados, en la entrada no se encontró ninguna medida de control de aforo, ya fuera personal encargado de limitar la entrada a la tienda en caso de aglomeraciones o alguna señalización indicando el aforo máximo. Así, los que peor controlan el aforo fueron Covirán, Alimerka, MAS y Supercor. El análisis señala que fue difícil encontrar dispensadores de gel hidroalcohólico dentro de los supermercados, ya que solo se encontraron en el 24% de los casos. En las principales cadenas de hipermercados (Alcampo, Carrefour, Eroski e Hipercor), con tiendas de grandes dimensiones, su disponibilidad se aproximaba al 40%, al igual que en El Corte Inglés. En Mercadona, Lidl y Aldi, los porcentajes de presencia se quedaron en el entorno del 20%.

Sin embargo, como aspecto positivo, los datos de señalizaciones indicando la necesidad de guardar distancias entre los clientes del local se encontraron en el 70% de los establecimientos. Los peores datos fueron, de nuevo, los de Covirán (13%), seguida por Lupa (33%), Superdino (40%) e Hiperdino y Carrefour Express (50% en ambos casos). Respecto a la zona de cajas, la organización de consumidores ha advertido de que la acumulación de clientes en la cola y el contacto con el personal que cobra pueden convertir esa zona en una importante fuente de contagios.

Indicación de separación en las líneas de caja

Pero destaca que en el 95% de los casos, había indicaciones para separar a los clientes que hacían cola en las cajas, en el 94% de los casos, el personal de caja estaba separado de los clientes por una mampara y en el 98% de los casos llevaba mascarilla, aunque este último dato debería haber sido un 100%, dada la obligatoriedad absoluta de su uso. El peor valor, dentro de las cadenas más importantes, de nuevo estuvo en Covirán con un 75% de uso de mascarillas. Otras cadenas, fuera ya de las grandes, donde se apreciaron problemas en el uso de mascarilla por el personal de caja fueron Unide, Coaliment y Altoaragón. Por lo que se refiere a las mamparas en las cajas, se encontraron en más del 90%, solo Covirán (63%), MAS (82%), Lupa (83%) y Gadis (88%), no llegaron a ese porcentaje de presencia.

Mientras que por regiones, la OCU destaca que el control del aforo resultó muy desigual. En Galicia, Aragón y La Rioja se encontraron controles en más del 90% de los supermercados, pero en Baleares, Murcia, Asturias y Andalucía estuvo por debajo del 50%. En la mitad de las CCAA se encontró gel hidroalcohólico en la entrada en más del 95%. Solo en Baleares se vio en menos de dos tercios de los supermercados y en Castilla y León y Murcia, en alrededor del 80%.

Por otro lado, en Extremadura, Cantabria, Navarra, País Vasco, Murcia, Cataluña y Asturias se encontró gel hidroalcohólico en el interior del establecimiento en menos del 10% de las tiendas. Respecto a las indicaciones de distancia dentro del local los peores valores se dieron en Cantabria (un tercio de los supermercados) y en Cataluña y Extremadura (apenas la mitad).