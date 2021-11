Fallece la ‘youtuber’ británica Nicole Thea a los 24 años cuando estaba a punto de dar a luz a su primer hijo

Nicole Thea, una bailarina, ‘youtuber’ e ‘influencer’ británica fallecido este sábado repentinamente a la edad de 24 años mientras se encontraba embarazada de su primer hijo, según ha informado su madre mediante una publicación en las redes sociales.

“A todos los amigos y seguidores de Nicole, anunciamos con una gran tristeza que Nicole y el hijo que iban a tener ella y Boga, llamado Reing, han fallecido durante la mañana de este sábado”.

“Como familia rogamos que se respete nuestra privacidad ya que nuestros corazones se encuentran verdaderamente rotos y tienen que lidiar con lo que ha ocurrido” pedía la familia por el Instagram de la joven en donde la madre se despedía de Nicole escribiendo “Mi preciosa niña Nicnac y mi nieto Reign, os echaré de menos por el resto de mis días hasta que nos volvamos a ver en el cielo”.

La familia no ha querido dar detalles sobre la repentina muerte de la ‘youtuber’, que recientemente había ganado bastante popularidad en la plataforma de vídeos en donde relataba su día a día de embarazo con su pareja y también bailarín, ‘Global Boga’.

Nicole había anunciado su embarazo el pasado 19 de abril en un vídeo a través de Instagram en donde salía bailando con su pareja mostrando su incipiente barriga con la siguiente descripción: “Dios nos ha dado la mejor de las bendiciones. Finalmente estoy creando una pequeña y preciosa vida en mi interior. No puedo creer que este pequeño sea ya para mi y para el amor de mi vida nuestra pequeña mitad. Realmente @global_boga ha sido el mejor apoyo que he podido tener y Dios no ha cometido ningún error al convertirlo en padre”.

La madre de la joven ha querido anunciar también que, por decisión de Boga, publicarán en su plataforma de YouTube los últimos vídeos que la joven tenía preparados sobre su embarazo. Su último vídeo había sido publicado el domingo, en donde la ‘youtuber’ se preparaba un baño con leche y relataba con emoción sus últimas semanas de embarazo.