Li-Meng Yan, la viróloga huida de China que ha contado su verdad sobre el coronavirus

Hasta hace tan solo unas horas nadie conocía a Li-Meng Yan, sin embargo ahora, su nombre ha dado la vuelta al mundo. Viróloga de profesión y una de las primeras especialistas chinas en estudiar el coronavirus ha concedido una entrevista a Fox News en la que ha decidido contar toda su verdad sobre los secretos y mentiras, que desde su punto de vista, ha ocultado su país sobre el virus.

Refugiada en EEUU, Li-Meng Yan asegura que el Gobierno chino y la OMS sabían del peligro del virus tiempo antes de anunciar oficialmente el brote de Wuhan ©GettyImages

Huida a Estados Unidos desde el pasado mes de abril, Li-Meng Yan ha asegurado que tanto China como la Organización Mundial de la Salud conocían, al menos desde el pasado mes de diciembre, la peligrosidad y letalidad del coronavirus aunque prefirieron ocultar la información hasta que ya fue imposible hacerlo. “Soy una de las primeras personas del mundo envuelta en la investigación de la COVID-19. Desde el 31 de diciembre, una vez supimos que había una especia de SARS en China, en Wuhan, mi supervisor, el Dr. Leo Poon, asesor de la OMS, me pidió realizar una investigación secreta sobre lo que estaba ocurriendo. El Gobierno chino se negó a traer expertos internacionales, incluyendo a los de Hong Kong, para investigar en China” ha confesado la especialista ante las cámaras.

La viróloga que pronto advirtió de la rápida propagación del virus entre los humanos, así como de la facilidad de su contagio, ha admitido públicamente que intentaron silenciarla y que por eso decidió huir señalando que si su información se hubiera hecho pública antes se hubieran salvado muchas vidas. “Me dijeron que mantuviera silencio y que tuviera cuidado” ha confesado la especialista china. Fue precisamente en ese momento y tras ver que sus compañeros también eran silenciados, cuando Li le dijo a su marido, un científico muy reputado en China, que era momento de huir, sin embargo, el prefirió quedarse en el país, mientra ella aterrizaba en Los Ángeles, donde fue retenida e interrogada por las autoridades estadounidenses. “Tenía que decirles la verdad”, ha explicado la experta a la Fox News. ”Les dije que no me devolvieran a China, que yo había venido a contarles la verdad sobre la Covid-19. Y que, por favor, me protegieran ya que si no lo hacían el Gobierno chino me mataría”.

La viróloga ha relatado que ella comenzó a estudiar el virus en diciembre ©GettyImages

Puesta en manos del FBI, quien ha preferido no confirmar y desmentir ningún tipo de información acerca de la doctora, Li-Meng Yan permanece escondida en el país y ha conocido que las autoridades chinas han entrado y registrado su apartamento del Hong Kong y que hasta han interrogado a sus padres, por lo que ha asegurado tener miedo e incluso ha reconocido que es consciente de que quizás no pueda regresar a China nunca más.

De momento, su nombre ha desaparecido ya de la Universidad de Hong Kong, donde ella trabajaba, y según Fox News, la embajada china en Washington niega saber ni siquiera de la existencia de la viróloga. La OMS, por su parte, ha negado las acusaciones de la viróloga y dijo a Fox que “mucha gente trabaja para ellos como consultores” pero no tienen datos que acrediten que Yan, como ella afirma, trabajara para un laboratorio de referencia de la organización especializado en virus y pandemias.