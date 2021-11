Esto es lo que no debes hacer con la mascarilla en un bar o una terraza

Con la llegada de la nueva normalidad a la vuelta de la esquina, se deben de seguir manteniendo las precauciones para evitar un posible contagio. Hay dos medidas esenciales que continúan vigentes a partir del domingo: mantener siempre la distancia social y el uso de mascarillas. Esta última es obligatoria en la vía pública, espacios al aire libre y cerrados de uso público, así como en el transporte.

Al estar en un bar, restaurante o terraza comiendo o bebiendo su uso no es obligatorio ya que es una actividad que resulta incompatible. Aunque si la distancia mínima no se puede mantener, se recomienda hacer uso de la mascarilla el mayor tiempo posible. Sin embargo, todavía surgen dudas sobre qué hacer con la mascarilla una vez estamos sentados en la mesa. La Sociedad Española de Microbiología ha compartido una serie de recomendaciones para evitar posibles contagios en estos lugares.

En primer lugar, nunca se debe de dejar la mascarilla usada encima de la mesa ni tampoco colgarla. (Se han compartido varias imágenes de ciudadanos poniéndosela en los brazos, algo que se recomienda no hacer). Luego, tampoco se debe de airearla, de esta manera se evita esparcir patógenos y contagiar a terceras personas.

Entonces, ¿dónde debemos guardar la mascarilla? Pues si estabas pensando en el bolso o el bolsillo la respuesta es no. La Sociedad Española de Microbiología explica que se debe de guardar en un sobre de papel porque este no retiene la humedad. Y en el caso de que no se tenga, se puede usar una tela o una funda de gafas, siempre y cuando hayan sido desinfectadas previamente.

Por su parte, SEM recuerda a ‘Maldita Ciencia’ que “la mascarilla puede quitarse fácilmente por la zona de las gomas sin tocarla. Después, se pliega tocando por fuera y se guarda”. Además, en el caso de que la persona no quiera quitarse la mascarilla puede comer o beber cogiendo una de las gomas de una oreja y destapándola en sentido horizontal.

Estas recomendaciones, recogidas por la cuenta antibulos ‘Minuto para la Ciencia’, también incluyen las que da la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica que aconseja que no se fume en las terrazas y espacios públicos porque al hacerlo se exhalan gotitas que pueden contener partículas virales.