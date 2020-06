Condenado a 2 años el becario ‘killer’ que destruyó una veintena de ordenadores de la Universidad de Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel a un becario de la Universidad de Valladolid, Daniel U.H, que dañó una veintena ordenadores del Instituto de Biología y Genética Molecular, en el que realizaba su doctorado, utilizando un usb-killer que atacó la placa base de los aparatos. La Sala le considera culpable de un delito continuado de daños en sistemas informáticos, en concurso medial ideal con otro de adquisición para su uso de un programa informático, con intención de cometer el anterior, según la información facilitada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Y le obliga a indemnizar con más de 20.000 euros al Instituto de Biología y Genética Molecular (CBGM) por el coste de la reparación de los ordenadores y por los daños causados por el tiempo que el ataque informático obligó a mantener cerrado el laboratorio. El usb-killer, según explica la sentencia, es un dispositivo de fácil porte, entre cuyas funciones se encuentra el probar puertos usb contra ataques de sobretensión. Funciona conectándose al puerto usb de un ordenador, recolectando energía de las conexiones de alimentación hasta que alcanza alrededor de los 220 voltios, para posteriormente descargar rápidamente y varias veces por segundo la tensión almacenada sobre la placa base.

Este proceso que continuará sucesivamente mientras esté conectado a un ordenador o no pueda realizar la carga/descarga, en el caso que el circuito electrónico sobre el que esté conectado dejase de funcionar. Teniendo presente que un puerto usb únicamente soporta alrededor de 5 voltios y el killer recolecta energía hasta alrededor de los 220 voltios, para después descargarla, la utilización alrededor de treinta segundos de este dispositivo produce una sobrecarga casi instantánea en el ordenador al que se acopla, lo cual produce un daño que afecta inmediatamente a la placa base de cualquier dispositivo que contenga algún puerto Usb, como un ordenador de sobremesa o portátil.

“¡Yo no he sido, es algo preparado contra mí, era el menos interesado en que ocurriera porque he perdido tres años de mi vida y mi tesis doctoral!”, es la explicación que Daniel U.H. dio durante el juicio para desmarcarse de la destrucción, a través de la quema de sus placas, sufrida en octubre de 2017 por más de una veintena de ordenadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid, donde ejercía como becario. Lo ocurrido en ese periodo, entre los días 19 y 30 de octubre de ese año, en el que 21 ordenadores, alguno de ellos particular, quedaron totalmente inservibles es el motivo por el que la Audiencia de Valladolid sentó en el banquillo al joven que por aquellas fechas era uno de los cuatro becarios que el doctor Carlos V, hoy jefe del IBGM, tenía a su cargo y que llevaba dos años y medio de tesis doctoral.

El entonces doctorando, en declaraciones recogidas por Europa Press, rechazó de plano ser el autor del sabotaje de los equipos informáticos y razonó que algunos días en los que los peritos de la empresa Hardtronic certifican que se produjeron las averías o bien no estuvo presente en el centro investigador o llegó más tarde. Fue todavía más explícito, una vez prestada su declaración en sede judicial y ya a posteriori en los pasillos cuando sostuvo que su incriminación es fruto de “algo preparado” contra él y, a la vez, aseguró que era el menos interesado en sabotear los PC de uso académico.

“¡He perdido tres años de mi vida y mi tesis, cuando yo lo único que quería, mi gran sueño, era ser doctor!”, advirtió Daniel U.H, aunque sin concretar quién pudo ser el verdadero autor ni los motivos. Respecto del dispositivo utilizado para la destrucción de los ordenadores, un USBKILLER, permite destruir la placa base de un PC con una descarga de 220 voltios, el exbecario reconoció que adquirió el hardware el 13 de octubre de 2017 a través de Amazon con el único propósito de realizar experimentos de desparasitaje de gambas que criaba en un acuario en su casa, aunque sin resultado positivo.