‘¿Me he perdido algo?’ La historia de Daniel Thorson, el filósofo que ha estado 75 días aislado

Fue el pasado 23 de marzo cuando Daniel Thorson, de 33 años, hizo su mochila y se marchó durante 75 días a un retiro de meditación budista en una cabaña aislado del mundo en un bosque de Vermont (Estados Unidos). Cuando se fue, la gente hablaba del coronavirus como un simple resfriado, la distancia social no existía y nadie conocía a George Floyd, el afroamericano que encontró la muerte a manos de la policía de Minnesota. Durante estos dos meses y medio que ha permanecido desconectado, Daniel ha dedicado todo su tiempo a reflexionar y meditar. No ha tenido contacto con nadie y sus pensamientos han sido su única compañía. Por ello, y tras poner fin a su aislamiento, lo primero que hizo fue activar su cuenta de Twitter donde preguntó: “¿Me he perdido algo?”. Lógicamente las respuestas no se hicieron esperar y rápidamente fueron muchos los que se encargaron de ponerle al día.

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything? — Daniel Thorson (@dthorson) May 23, 2020

Se entero de que el coronavirus se había convertido en una pandemia a nivel mundial, que Boris Johnson había estado al borde de la muerte, que la gente había acumulado papel higiénico ante el confinamiento, que había que mantenerse a dos metros de distancia de la gente y que el concepto de la vida con el que él se había marchado había cambiado por completo. “Mientras estaba en retiro, hubo una experiencia emocional traumática colectiva de la que no formé parte”, ha confesado Daniel, tal y como recoge Boston.com. , “Pensé, ‘¿Será como Mad Max y seremos los últimos supervivientes?¿Cómo estará la humanidad?’.

Adaptándose poco a poco a esta “nueva normalidad”, el filósofo ha confesado que se sintió realmente extraño cuando acudió al supermercado y que sintió el miedo y la ansiedad de la gente. “Daba la vuelta en un pasillo del supermercado y si había alguien, se iban”, ha relatado. “Es como si me hubiese olvidado de instalar el sistema operativo Covid. Al principio me preguntaba que qué había hecho”.

Esta es la cabaña donde estuvo aislado el filósofo ©The Monastic Academy

Daniel dedicó a unos días a leer todo aquello que habían escrito las personas a las que sigue en redes sociales y se dio cuenta de que algunos de los temas de los que todo el mundo hablaba antes de irse, el calentamiento global, el Brexit o los incendios de Australia, habían sido completamente absorbidos por las noticias del coronavirus.

“Hay algo que queda claro: la gente está resistiendo, y lo que ha pasado en los últimos tres meses es un de los momentos más importantes de la historia moderna. La gente está desesperada por darle sentido, pero lo conseguiremos” ha afirmado Daniel Thorson, a quien mucho han sugerido que cuente toda esta experiencia en un libro.