Ni siquiera el hombre más rico del mundo está exento de escándalos. Muy celoso de su vida privada, Jeff Bezos ha sido amenazado por su ‘cuñado’, Michael Lauren con airear algunos de su “trapos sucios” después de que éste le acusara de ser el encargado de filtrar las imágenes que acabaron destapando su historia de amor con la presentadora Lauren Sánchez cuando él aún estaba casado con Mackenzie Bezos.

El fundador de Amazon junto a su exmujer, la escritora Mackenzie Bezos, quien se ha convertido tras su divorcio en la tercera mujer más rica del mundo ©GettyImages

Sin embargo, un año y medio después de que ocurrieran estos acontecimientos y la revista National Enquirer hiciera pública la información que demostraba la infidelidad del fundador de Amazon, el hermano de la pareja de Bezos sigue negando que fuera él quien filtrara la información sobre su relación extramarital y ha roto su silencio para hablar de la demanda por difamación que ha interpuesto al empresario admitiendo que su familia está destrozada por todo lo que ocurrió. “He protegido y apoyado a mi hermana al 100 por cien desde el día en que nació. Y voluntariamente he caído por ella innumerables veces. Lo que es diferente esta vez es que nuestra familia ha sido destrozada y a Lauren parece no importarle” ha declarado Michael Lauren en una entrevista al diario Mail on Sunday.

El “cuñado” de Bezos, quien trabaja como agente de talentos en Hollywood, también ha señalado que tras ser investigado no se han encontrado ningún tipo de pruebas que le señalen a él como el culpable de la filtración. “Una vez que el FBI y los propios investigadores de Amazon corroboraron que yo no poseía las imágenes utilizadas para chantajear a Jeff, pensé que me pediría una disculpa privada, como mínimo. Pero Jeff y Lauren no han mirado atrás. Me arrojaron a las vías. Lamentablemente, es probable que la próxima vez que los vea sea en el juzgado”.

Michael, quien señaló que debido a la demanda en curso no podía hacer más declaraciones sobre este asunto, ha comentado a su entorno de amigos que está decidido a que su reputación se restablezca de la manera más pública posible. “Michael quiere una disculpa en la primera plana del Washington Post, el periódico que posee Jeff”, ha confesado una fuente cercana a Michael al diario Daily Mail. “Ha perdido su reputación, su negocio y a su hermana en toda esta debacle. Michael siempre hizo lo mejor para Lauren, pero se siente totalmente traicionado.” explica dicha fuente. “Está decidido a pasar el día en la corte y no va a ser bonito para el hombre más rico del mundo. Michael aireará los trapos sucios de todos”.

Lauren Sánchez junto a su exmarido, el poderoso agente de Hollywood Patrick Whitesell ©GettyImages

El romance entre Bezos y Lauren Sánchez dio la vuelta al mundo en enero de 2019, cuando se conoció públicamente que el multimillonario había dejado a su mujer y Lauren había puesto fin a su matrimonio con el poderoso agente de Hollywood Patrick Whitesell para iniciar juntos una historia de amor. Hasta ese momento, el CEO de Amazon parecía contento de vivir una vida tranquila en Seattle junto a su mujer y sus cuatro hijos, sin embargo, hay muchos que han sugerido que a medida que crecía su riqueza también crecían sus ganas de moverse por otro tipo de círculos, principalmente fiestas rodeadas de celebrities que tenían lugar en Hollywood. Sin embargo, no fue ahí donde conoció a Lauren, sino cuando filmó junto a ella algunas imágenes para Blue Origin, su compañía espacial.

Los amigos de Michael dicen que éste se dio cuenta por primera vez del romance de su hermana con Bezos en la primavera de 2018 y que cuando se enteró de que la información iba a ser publicada hizo todo lo posible por impedirlo. Tanto es así, que él nunca ha negado que entrara en negociaciones con National Enquirer para tratar de “controlar lo que se iba a publicar” sobre su hermana y tratar de que se presentara “ como una gran historia de amor y no como un escándalo de mal gusto”.