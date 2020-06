El 9 de octubre de 2017, un niño chino llamado Huxley entraba en la familia de Myka y James Stauffer. La pareja era conocida en las redes sociales por compartir su día a día con sus hijos. Parecen una feliz familia de una mamá, un papá y cinco hermanos y hermanas. En los vídeos que publica, Myka cuenta su estilo de vida como madre: trucos para dormir a un bebé, cómo limpiar con la ayuda de los hijos o cómo decorar una casa en Navidad. Los pequeños son el centro de su vida y siempre la acompañan en sus publicaciones. Sin embargo, los fans de esta youtuber comenzaron a sospechar cuando no habían visto a Huxley en las últimas semanas. Myka y James decidieron contar la verdad de lo sucedido a través de un vídeo que ya acumula más de tres millones de visitas.

“Con la adopción internacional a veces hay cosas que no se saben o cosas que no son transparentes en los documentos”, asegura el papá. “Una vez que vino Huxley a casa vimos que tenía más necesidades especiales de las que sabíamos y que no nos habían dicho”. Autismo y trastorno del procesamiento sensorial, ese fue el diagnóstico. Los padres cuentan cómo intentaron ofrecer a su pequeño las mejores terapias, pero reconocen que finalmente se les hizo muy difícil aguantar la situación y decidieron que otra familia se haría mejor cargo del menor. “Está progresando, está muy feliz y su nueva mamá ha recibido formación médica profesional”, cuenta Myka. “Encajan a la perfección”. Reconoce que no quiso compartir nada hasta que Huxley no tuviera una nueva familia permanente asegurada para proteger al pequeño.

La decisión de estos padres no ha quedado exenta de polémica por razones obvias. Durante el proceso de adopción se lucraron a través de las redes sociales con la historia de Huxley. Muchos no pueden entender cómo una familia puede cambiar de decisión tan drásticamente. Lo cierto es que Myka y James pertenecen al 10% de procesos de adopción truncados en EEUU. Siguiendo los datos del profesor Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, este porcentaje ronda el 4% en Europa y en España, un 2%. En la revista Papel, la psicóloga Ana Berástegui asegura que existen tres factores desencadenantes de la ruptura entre una familia y su menor adoptado: Cuando la pareja no logra afianzar el vínculo afectivo con el menor; cuando hay problemas de normas y de límites con el niño adoptado; o cuando los padres tienen la sensación de haber sido engañados en el proceso. Esto último es lo que le puede haber pasado a esta pareja de youtubers.