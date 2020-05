Ha leído El Quijote, El Conde Lucanor y hasta El Lazarillo de Tormes, el que se ha convertido en el alumno más prestigioso y solicitado de Estados Unidos, es un gran amante de nuestro país y es por ello, que entre los seis idiomas que habla se encuentra el nuestro, que ha perfeccionado con la ayuda de su profesora, sus amigos españoles y viendo la serie ‘Elite’, que tanto furor ha causado en España y que ahora triunfa en todo el mundo. Sin embargo ahora, Craig McFarland, quien ahora está “enganchado” a ‘La casa de papel’ tendrá que hacer una pausa y para centrarse en un gran dilema. Y es que mientras sus compañeros esperan ser aceptados en algunas de las universidades del país, Craig ha sido aceptado por ocho de la universidades pertenecientes a la selecta y elitista Ivy League.

Craig ha admitido que uno de sus sueños es viajar y conocer nuestro país

Primero le llegó la solicitud de Yale y más tarde las de Princeton, Columbia, Pennsylvania, la Brown, el Dartmouth College, la Universidad de Cornell y la Universidad de Harvard. “Estaba en estado de shock” ha confesado McFarland, quien aún no tiene demasiado claro si se decantará por estudiar Medicina o Derecho. Craig, quien parece que acabará eligiendo Yale para llevar a cabo sus estudios, ha admitido que le está resultando difícil decidir ya que debido a la pandemia del coronavirus no ha tenido la oportunidad de visitar los diferentes campus. “Debido a las circunstancias actuales, la única métrica que tengo para elegir Universidad es basarme en la experiencia de los estudiantes actuales y de sus recorridos virtuales por el campus” ha admitido el brillante estudiante.

Craig, quien vive junto a su madre Donabel Santiago, de origen filipino, y sus dos hermanos, nunca quiso que sus notas fueran un quebradero de cabeza para su madre y ahora el quebradero de cabeza lo tiene él. “Cuando me llamó gritando, me puse muy feliz, lloré y me sentí muy orgullosa” ha confesado la madre de Craig, ecografista de profesión.

McFarland, que se graduará como el mejor estudiante de su clase en la Escuela Preparatoria de Stanton College en Jacksonville, ha señalado que el mayor desafío para él será cambiar de estado. “Para mi todo es desconocido. Nunca he estado en ningún lugar de los Estados Unidos fuera de Florida, así que no tengo ni idea de cómo es el clima, las personas y el medio ambiente ni en Nueva Inglaterra ni en California”.

Feliz de la aventura que está a punto de emprender, Craig ha admitido que le encantaría visitar nuestro país, así como poner en práctica algunas de sus palabras preferidas en nuestro idioma.