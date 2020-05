Son muchas las medidas que se están tomando para frenar al coronavirus y más ahora que estamos en plena desescalada. Ya no nos extrañan las imágenes de ciudadanos a los que se les toma la temperatura corporal con termómetros sin contacto o cámaras termográficas. Es una manera de saber si son sospechosos de tener Covid-19, pero, ¿es legal?

Dejando a un lado los estudios que aseguran que tener unas décimas de más no significa que podamos haber sido contagiados por el virus poniendo en duda la eficacia y precisión de estos aparatos, medir la fiebre puede generarnos desconfianza. La razón es simple: la información médica es una de las más sensibles y por ello, cuenta con un grado de custodia muy alto.

La información médica es una de las más sensibles ©GTres

Falta regulación

Y es que aunque sea una medida puesta en marcha dentro del contexto del Estado de Alarma, la normativa que lo regula no derogó las leyes relativas a la protección de datos. Siguen vigentes y por esta razón, hay que aplicar los dos marcos legales coordinadamente. Algo que no es fácil porque pueden resultar contradictorios en determinados puntos.

¿Es necesario, por tanto, un consentimiento del ciudadano? Depende. En el ámbito laboral no porque lo incluye la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, en el resto de escenarios sería necesaria una legislación específica para tomar a alguien la temperatura y prohibirle entrar a un lugar público. En España esta norma no existe porque, de momento, no se ha establecido ninguna regulación que explique cómo debe llevarse a cabo este tipo de controles.

En España no hay una ley que regule esta acción ©GTres

No pueden prohibir el paso

Por lo tanto, a la hora de dirigirnos a un comercio, la empresa sólo podrá obligarnos a medirnos la fiebre cuando puedan demostrar que existe un interés legítimo y que se trata de una medida imprescindible para evitar las infecciones porque no se pueden poner en marcha otros métodos como mantener una distancia de seguridad, usar mascarillas, poner separadores o limitar el aforo.

Sin embargo, con la ley de protección de datos en la mano no se puede llegar a esa conclusión su no hay detrás una norma que lo permita. En consecuencia, tampoco podrán prohibirnos la entrada si tenemos fiebre porque en ese caso la empresa estaría admitiendo que ha tratado un dato personal sin estar capacitada para hacerlo.