Uso obligatorio de las mascarillas a partir hoy, pero ¿quienes están exentos de usarlas?

Desde hoy jueves, 21 de mayo, el uso de mascarilla es obligatorio en España en espacios públicos por las personas mayores de seis años si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros. Esta decisión ha sido llevada a cabo por las autoridades competentes debido al riesgo que entraña ahora la desescalada.

Por lo tanto, las personas de seis años en adelante deberán llevar a partir de hoy su respectiva mascarilla, tal y como queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, existen algunas excepciones:

- Aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.

- Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

- Al llevar a cabo actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla, como la ingesta de alimentos y bebidas.

- Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

¿CUÁNDO Y DÓNDE HAY QUE USAR LA MASCARILLA?

El uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Las personas que salen a hacer ejercicio en bici y aquellas que corren están exentas del uso de mascarilla si no quieren llevarla. El punto c del artículo 2 de la Disposición que regula su uso establece que la obligación no será exigible en el “desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla”. Aunque la orden no especifica todas las ”actividades incompatibles”, ir en bici y correr se incluirían entre ellas.

Si no se respeta la normativa, se podrá poner una sanción de hasta 600 euros ©EuropaPress

Pero ahora bien, si no se respeta dicha normativa, se procederá a la imposición de una sanción tal y como establece la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, llegando a pagar un máximo de 600 euros. Durante los primeros días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad potenciarán la función pedagógica. Cuando tengan conocimiento de incumplimientos, requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento para que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. Sólo en aquellos casos en los que el requerido se niegue a cumplir las instrucciones, se procederá a la sanción.

EL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA

Las mascarillas higiénicas y quirúrgicas son de un solo uso, y su vida útil no se extiende más allá de cuatro horas. No se recomienda lavarlas, ya que pierden su capacidad de filtrado. Sin embargo, y sólo en el caso de las mascarillas higiénicas reutilizables, el Ministerio de Sanidad recomienda lavarlas con detergente y agua a una temperatura de entre 60º y 90º en un ciclo normal de lavadora o sumergirlas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar.

Por su parte, las mascarillas con filtro FFP2 y FFP3 están concebidas como material no reutilizable. Su vida útil es de 48 horas consecutivas, así que su uso se puede extender unos cuatro o cinco días. Debido a la escasez de material sanitario, la Universidad de Standford difundió dos métodos caseros para desinfectar las mascarillas con filtro. Por un lado se puede meter la mascarilla en el horno a 70 grados durante 30 minutos, o calentarla al vapor sobre agua hirviendo durante 10 minutos. Sin embargo, los expertos advierten que tras este proceso la mascarilla puede que no se ajuste como antes.

Para su correcto uso, antes de ponerse la mascarilla, es preciso lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Posteriormente, hay que cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara. Resulta fundamental evitar tocar la mascarilla mientras se usa; si se hace, habrá que volver a lavarse las manos y, sobre todo, cambiar la mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizar aquellas que estén indicadas para un solo uso. A la hora de retirar dicha mascarilla, hay que tener el mismo cuidado. Se deberá quitar por detrás, preferiblemente por las gomas, sin tocar la parte delantera, desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con un desinfectante.