Conviene tener claro que el virus de la Covid-19 se transmite por contacto entre personas o a través de superficies contaminadas. Es lógico que nos empeñemos en limpiar todo lo que nos rodea, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos recuerda que el aire que respiramos en casa no es una fuente de infección. Entonces, ¿qué ocurre con los purificadores de aire? ¿Sirven para eliminar el coronavirus del interior de nuestra vivienda?

La respuesta es clara y concisa: no. La medida más eficaz para mantener limpio el aire de nuestros hogares consiste en algo tan sencillo como ventilar bien abriendo las ventanas, al menos, diez minutos dos veces al día. Los purificadores son un complemento, pero no sustituyen a medidas esenciales como la que os acabamos de explicar o a la higiene de las personas y las superficies.

Los purificadores de aire son un complemento ©GettyImages

¿Por qué no son útiles contra la Covid-19?

Los aparatos de este tipo tienen, normalmente, dos partes: un ventilador y un dispositivo de filtración. El primero extrae el aire de la habitación para hacerlo pasar por el segundo, que retiene las partículas contaminantes y después lo libera purificado. No obstante, su eficacia varía de un modelo a otro porque no todos los filtros son igualmente efectivos reteniendo las partículas contaminantes y a veces sólo alcanzan a limpiar el ambiente que les rodea y no el de toda la estancia.

A esto tenemos que añadir que los purificadores no tienen capacidad para eliminar patógenos como la Covid-19 de las superficies que están contaminadas. Algunas marcas aseguran que están capacitados para capturar partículas hasta del tamaño de un virus, pero lo cierto es que no reúnen lo necesario para protegernos completamente frente al riesgo de contagio que supone la actual pandemia.

Los que tienen un filtro HEPA tampoco eliminan la Covid-19 ©GettyImages

¿Y los filtros HEPA?

Algunos de estos dispositivos cuentan con un filtro HEPA (Hight Efficiency Particulate Air, es decir, Alta Eficiencia de Filtración). Este elemento fue desarrollado para mantener las salas limpias en el campo de la energía atómica y por esta razón es capaz de eliminar el 99,97% de las partículas cuyo tamaño es de 0,3 micras.

¿Acabaría con el peligro del coronavirus? Una vez más, la respuesta es negativa. Un purificador con un filtro HEPA es eficiente a la hora de acabar con el polen o el polvo y por ello es recomendable para personas con alergias o asma. Sin embargo, los virus que puede haber en las superficies de nuestra casa y los microorganismos patógenos que están presentes en el aire son cien veces más pequeños y no acabaría con ellos.