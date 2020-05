A lo largo del Estado de Alarma y ahora que estamos metidos de lleno en plena desescalada, el uso de la mascarilla para hacer frente al coronavirus ha atravesado diferentes fases. Todo apunta a que dejará de ser recomendable para convertirse en obligatoria en los lugares públicos. Mientras llega la confirmación por parte del Gobierno, hemos repasado, de la mano de la OCU, todos los tipos que hay y cuál es su aplicación. Toma nota

Son muchos los consumidores que todavía no tienen claro qué tipo de protección deben emplear en cada situación y cuáles son las diferencias entre las distintas fórmulas que existen. Y es que no todas las mascarillas tienen los mismos efectos. Con esta pequeña guía no solo las distinguirás, también aprenderás a usarlas correctamente.

La falta de disponibilidad ya no es un problema ©GettyImages

Población en general y personas infectadas

Mascarillas higiénicas: están indicadas para la población sana. Se trata de una medida de prevención para aquellos que vayan a salir a la calle y sepan que no habrá garantías de que se pueda respetar la distancia social de seguridad.

Mascarillas quirúrgicas: son adecuadas para las personas con síntomas de infección ya que con ellas evitarán contagiar al resto. Además, son recomendables para los ciudadanos en general y al ser un producto sanitario, las emplean los trabajadores que acompañan a los pacientes que están en las zonas de aislamiento.

Sanitarios, cuidadores y población de riesgo

Mascarillas FFP2 y FFP3: son autofiltrantes y también reciben otros nombres como N95, KN95 o KF94. Son las más aconsejables para el personal sanitario o para aquellos que estén en contacto directo con los infectados por Covid-19. La razón es sencilla: no sólo actúan como barrera contra las secreciones biológicas gruesas, también protegen contra la diseminación de aerosoles finos.

Los trabajadores sanitarios necesitan las de mayor protección ©EuropaPress

¿Y si no tenemos ninguna de las anteriores?