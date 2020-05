Tras cinco días consecutivos en donde el número de víctimas mortales por coronavirus se había situado por debajo de las 200, España ha registrado hoy un ligero repunte en los fallecidos diarios, 217 en las últimas 24 horas, 33 más que el día anterior, lo que eleva la cifra total de fallecidos por Covid-19 a los 27.321, según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad.

Además, 229.540 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 506 más en un día, 143.374 pacientes se han curado, 11.464 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 29 en las últimas 24 horas, y 124.225 han precisado hospitalización. No obstante, sólo Andalucía (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (1), Cataluña (14), Madrid (9) y País Vasco (2) han registrado ingresos en UCI en el último día.

Los datos de la propagación del coronavirus en las diferentes comunidades autónomas de España ©EuropaPress

"No son resultados ni buenos ni malos. Esto es lo que ha pasado en España. Todas las comunidades, ya que ninguna tiene inmunidad de rebaño, van a tener que entender que hay que tener mucho cuidado en la desescalada" ha señalado Fernando Simón en su comparecencia diaria para informar y valorar el avance de la epidemia en nuestro país.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio ha puntualizado que actualmente están valorando si este repunte de casos de coronavirus se debe a una variabilidad normal o si por el contrario se debe a algún asunto de fondo. Respecto al aumento de fallecidos, Simón ha aclarado que se debe a una comunidad autónoma que ha actualizado los datos, y ha provocado un leve retraso en las cifras.

En referencia al riesgo de sufrir algún rebrote, Fernando Simón ha sido claro y ha señalado: "Puede haber rebrotes en todas partes si no hay medidas de protección. No va a depender de la tasa de seroprevalencia sino de lo prudentes que seamos en los contactos para conseguir entre todos las cadenas residuales de transmisión del virus. Depende de todos. Vamos a poder desescalar en la medida que la población entienda que puede evitar la transmisión".





El que se ha convertido en el portavoz en nuestro país de esta epidemia tampoco ha pasado por alto los datos del estudio de serología en La Rioja, uno de los focos iniciales de la enfermedad en nuestro país y donde, para sorpresa de todos, son muchísimo más bajos que en las provincias vecinas. "Los datos son espectaculares, no porque la tasa sea más baja que el País Vasco o Aragón. La Rioja ha sido la comunidad con la mayor incidencia de toda España, que la cifra sea menor significa que sus sistemas de detección han funcionado muy bien". Una percepción que ha señalado también en referencia a Asturias donde la incidencia del Covid-19 ha sido mucho menor que en resto de España. "No solo Asturias, varias comunidades muestran un impacto muy bajo. Las medidas de prevención y contención de la movilidad favorecieron a las zonas en las que no se había expandido la enfermedad. Han sido una serie de factores".

En referencia a la propagación del virus achacada a las manifestaciones que tuvieron lugar antes de que se proclamara el estado de alarma, Simón ha querido dar su particular punto de vista diciendo: “Las manifestaciones no tienen porque ser el origen de los contagios. Hay que valorar cómo se comporta la gente en las manifestaciones, el tiempo de contacto estrecho real. No creo que podemos atribuir un impacto muy grande al comienzo o al final de una epidemia. Hay que valorar la situación epidémica en cada momento"