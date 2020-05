España registra un nuevo aumento de los fallecidos por Covid-19: 184 muertos en las últimas 24 horas

La cifra de muertos diarios con Covid-19 ha sufrido en las últimas 24 horas un ligero repunte. España registra este miércoles 184 nuevas víctimas mortales, ocho más que el día anterior, cuando se registraron 176. Estos datos suponen un total de 27.104 fallecidos. Además hay 228.691 l contagiados diagnosticados mediante PCR (439 nuevos) y 140.823 los recuperados desde el inicio de la crisis sanitaria, 1843 en las últimas 24 horas.

“No hay mucha variación, con una pequeña estabilización. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 casos. Las tendencias son similares a los días pasados y pensamos que se mantendrán en los próximos días”, ha revelado en rueda de prensa Fernando Simón. “Nos mantenemos entre el 11,9% y el 19% de letalidad en Europa, si quitamos el caso de Rusia y el de Alemania (alrededor del 4%). España está en números similares a otros países. Bélgica tiene un 16% de letalidad. La epidemia está evolucionando rápido en todo el mundo y afectando países en vía de desarrollo. Hay incrementos en Sudán, Camerún, Senegal, Sudáfrica, Nigeria. En América Latina, en Bolivia. En Europa, los incrementos se producen sobre todo en Europa del Este” señalaba el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Uso de mascarillas

Un días más, el que se ha convertido en el portavoz en nuestro país de la pandemia, ha hablado sobre la obligatoriedad o no de las mascarillas, que tantos quebraderos de cabeza está dando entre la población. Las mascarillas son una buena medida de prevención, pero la mejor mascarilla son los dos metros de distancia. El uso de mascarillas aunque se generalice no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo, hay grupos que no las pueden utilizar o por periodos muy breves. Tenemos que entender cómo funciona la transmisión: una persona que vaya sola con su coche es indiferente que lleve o no mascarillas. Si se decide que sea obligatoria, hay muchos otros factores que habrá que valorar” ha puntualizado Simón.

El virus y el calor

En cuanto a la incidencia meteorológica y la propagación del virus, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha recurrido a su característica cautela, aunque ha señalado: “Los países del Sur están ahora llegando a su otoño-invierno. El volumen de casos no es excesivo. La situación que vemos en estos países es lo que veríamos ahora en la siguiente ola si se llegara a producir. Es difícil de valorar. Ahora mismo tenemos información de incrementos importantes, pero todas las hipótesis que estamos barajando, siguen estando allí, tendremos que evaluarla progresivamente. Ahora mismo no me atrevería a decir que el clima no tiene efectos sobre el coronavirus”.

Cambio de fases

Fernando Simón, quien ha vuelto a recordar a las más de 27.000 vidas que se han perdido en España y la importancia de no olvidarlas tan rápidamente, también ha mencionado el tema de los cambios de fase, que en estos momentos ha dividido a España en dos, con aquellos que ya disfrutan de la fase 1 y la de los que aun permanecen en la 0. “Debemos considerar los calendarios que se dieron como orientativos. Las cosas están yendo hasta ahora según la previsión. Hemos recibido solicitudes de 5 comunidades autónomas para hacer modificaciones en sus propuestas previas para la fase 1. Y las islas que quieren pasar a la fase 2. Mañana por la noche se hará la valoración conjunta. Todo el mundo estará bien informado con el proceso. En principio la fecha prevista para el cambio es el lunes, esto es lo establecido. Si se justifica adecuadamente, se podrían evaluar situaciones diferentes. La valoración implica una revisión exhaustiva de los datos y unas discusiones exhaustivas con las comunidades. Se necesita un mínimo de tiempo” ha finalizado diciendo Simón.