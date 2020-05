España ha registrado un repunte en las muertes por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, en lo que ya se ha denominado el efecto fin de semana, cuando se terminan de recabar todos los datos ocurridos durante el sábado y el domingo. De esta manera, hoy se han registrado un total de 176 nuevos fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que elevan la cifra total de muertes desde el inicio de la pandemia a 26.920, según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad.

Además, 228.030 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 426 más en un día, 138.980 pacientes se han curado, 11.371 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 24 en las últimas 24 horas, y 123.484 han precisado hospitalización.

Gráfico del coronavirus en España con datos consolidados a las 21:00 horas del 11.05.2020 ©Ministerio de Sanidad

“Los datos siguen en la tendencia descendente favorable” ha señalado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, en su comparecencia diaria. “Todavía hay casos que se detectan y riesgo de transmisión y por lo tanto no podemos bajar la guardia”, ha señalado el que se ha convertido en el portavoz de esta crisis sanitaria, quien ha puntualizado que ahora los esfuerzos deben centrarse en la detección precoz de la enfermedad.

En referencia a la cuarentena de 14 días a los turistas procedentes del extranjero, el experto ha señalado que es un “ejercicio de prevención” y a la vez, sin duda, de sentido común, tal y como se ha desprendido de sus palabras. No tendría sentido que un español que reside en la península no pueda trasladarse a su segunda residencia y en cambio una persona que viva en el extranjero sí que lo pueda hacer por vía aérea“ ha señalado Simón.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias también ha hablado sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas, advirtiendo de su buen uso. “El uso de mascarillas es una buena medida de prevención siempre y cuando estén disponibles y se utilicen bien. Se deben priorizar para los colectivos de mayor riesgo”. Aunque bien ha puntualizado que hay colectivos para los que llevarlas puede suponer un riesgo, señalando así a las personas con problemas respiratorios.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de la importancia de seguir las medidas marcadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus ©EuropaPress

Fernando Simón también ha sido preguntado por los periodistas, de forma telemática, por la polémica generada en torno a la falta de distancia de seguridad en algunos vuelos de nuestro país, algo que ha causado indignación entre la población. “En los aviones lo ideal es conseguir mantener las distancias de seguridad. Cruzar una persona en un paseo no es un riesgo. El contacto debe tener un tiempo suficiente como para que exista esa transmisión. En los aviones se da, se está muy cerca unos de otros durante un tiempo suficiente. El uso de mascarillas puede reducir ese riesgo pero se tienen que asociar otras medidas. Las personas con síntomas no deben viajar”.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha finalizado su comparecencia recordando la importancia de seguir manteniendo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así como la necesidad de extremar la higiene. Además, Simon no se ha olvidado del papel llevado a cabo por los sanitarios en esta dura batalla contra el virus. “Lo que han vivido los profesionales sanitarios y nuestra población en general no lo podemos olvidar tan rápido, no podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No es necesario alargarlo meses pero si es necesario alargar algunas semanas esa percepción del riesgo. Hay que ser conscientes”