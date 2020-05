El día 10 de mayo, tanto la Comunidad de Madrid como las Islas Canarias se encontraban en la fase 0 de confinamiento por coronavirus. Una laguna en el Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma y en una orden posterior dejaba en manos de las aerolíneas decidir el nivel de ocupación de sus vuelos, aunque se recomendaba adoptar la distancia de seguridad para garantizar la seguridad de los pasajeros. Por eso han causado indignación algunos vídeos filtrados a las redes sociales en los que un vuelo de Iberia Express pretende despegar prácticamente ocupado en su totalidad. Los pasajeros se quejaron al personal de cabina de no respetar las distancias y piden la presencia de la Guardia Civil, pero la única solución que se ofreció a bordo fue desembarcar a aquellas personas que no estaban dispuestas a viajar en esas condiciones. Hoy, la empresa ha asegurado que cuentan “con todas las iniciativas necesarias y requeridas para proteger a clientes y empleados recomendadas por los organismos reguladores y por la industria”. Entre ellas, el empleo de mascarillas, un refuerzo en la limpieza y desinfección del avión, la “utilización de filtros HEPA elimina virus” y la eliminación de revistas, menús, catálogos y otros elementos que pudieran compartir los pasajeros. Ponen especial énfasis en que el bloqueo del asiento central “es una medida que no es necesaria para dar mayor seguridad, pues el avión ofrece unas características específicas que hacen que el riesgo de contagio sea bajo”. Ahora que Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran en la fase 1, la legislación sí les obliga a viajar con un máximo del 50% de su capacidad para mantener la distancia de seguridad.