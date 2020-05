El lunes 11 de mayo muchas las provincias han estrenado la Fase 1 dentro de la desescalada. Este nuevo nivel amplía la lista de movimientos que puede hacer la ciudadanía y uno de ellos, especialmente bien recibido, es la posibilidad de reunirnos con familiares y amigos en casa. Para llevar a cabo estos encuentros hay que respetar una serie de condiciones y, sobre todo, preparar tu hogar. Unicef ha elaborado una guía con los pasos necesarios para limpiar, desinfectar y convertirlo en un lugar seguro.

RELACIONADO Guía sencilla para enseñar a las personas mayores a hacer videollamadas

La citada agencia de la Organización de las Naciones Unidas quiere echar una mano a todos aquellos que planeen recibir visitas. Se trata de una serie de consejos que mantendrán el coronavirus fuera de nuestra vivienda y que se dividen en cuatro grupos: higiene personal, limpieza del hogar, lavado de ropa y, finalmente, manipulación y preparación de los alimentos. Poniéndolos en práctica, vuestro reencuentro será perfecto.

Lavarse las manos sigue siendo una práctica clave ©Istock

Higiene personal

Aquí las pautas son las que estamos aplicando desde que todo comenzó: no tocarnos la cara, cubrirnos la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable al estornudar y mantener la distancia mínima entre personas. A esto hay que añadir el lavado de manos con agua y jabón o con un gel desinfectante.

Limpieza del hogar

Antes de recibir a nuestros familiares y amigos, tendremos que dar un buen repaso a la casa. Para ello habrá que limpiar y desinfectar todas las superficies de la casa con las que podamos tener contacto de manera frecuente: pomos de las puertas, interruptores, mesas, sillas, superficies de la cocina, aparatos electrónicos...

La mejor fórmula es aplicar agua y jabón, pero también vale con detergente. Y, además, es aconsejable aplicar después desinfectante o lejía, siempre con precaución. A la hora de ponernos manos a la obra, no extiendas el producto según lo apliques; espera unos minutos y ten en cuenta las instrucciones de uso.

Usaremos agua muy caliente ©GettyImages

Lavado de la ropa

A la hora de poner en marcha la lavadora, ten en cuenta que en este escenario debes hacerlo con más regularidad de lo normal, usando el agua con la mayor temperatura posible y dejando que se seque completamente. Desinfecta el cesto de la ropa sucia y no olvides estos consejos complementarios: quitarnos los zapatos al entrar a casa y cambiarnos de ropa al llegar.

Precauciones con los alimentos

No está probado que el Covid-19 se propague a través de los alimentos, pero puede hacerlo en determinadas superficies. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos a la hora de manipularlos en la cocina. Deshazte de los envases innecesarios cuando llegues de la compra y desinfecta los que no puedas tirar. Si se trata de comida que no viene envuelta, como, por ejemplo, verduras o frutas, lávalas con agua.