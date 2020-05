El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado un sistema de cinco fases para la reanudación de la actividad que se aplicará solo en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento más duro. Los colegios y comercios permanecerán cerrados al menos hasta el mes de junio. “El Sistema de Alerta Covid estará gestionado por un nuevo Centro Conjunto de Bioseguridad. Cuanto más alto sea el nivel, las restricciones serán más duras y estrictas. Habrá cinco niveles de alerta”, ha explicado Johnson en un discurso televisado.

Así, el Nivel Uno significaría que la enfermedad ya no está presente en Reino Unido, mientras que el Nivel Cinco sería el peor escenario: “la situación que tendríamos si el Sistema Sanitario Nacional hubiera sido sobrepasado”, ha indicado. Durante el confinamiento Reino Unido estaba en Nivel Cuatro “y gracias a vuestro sacrificio ahora estamos en posición de iniciar la transición al Nivel Tres”, ha explicado Johnson. En este Nivel Tres no supone el fin del confinamiento. “Aunque hemos logrado avances y hemos cumplido algunas de las condiciones dadas, en modo alguno cumplimos las cinco y por eso sencillamente no es el momento de poner fin esta semana al confinamiento”, ha argumentado.

Además, Johnson ha explicado que a partir del miércoles “se anima a todo el mundo a hacer más ejercicio en el exterior sin ningún tipo de limitación”. ”Podrás sentarte en un parque, podrás ir en coche a otros lugares e incluso podrás jugar a determinados deportes, aunque solo con miembros de tu propio hogar” y siempre respetando las normas de distanciamiento social, ha explicado. “Deberéis obedecer las normas de distanciamiento social y para aplicar esas normas vamos a incrementar las multas para la minoría que las incumpla”, ha advertido.

Los colegios también retomarán su actividad por fases ©EuropaPress

Para más adelante quedaría la reapertura de los comercios y los centros escolares de primaria. Los colegios retomarán su actividad por fases. En la primera estarían preescolar, 1º y 6º de primaria, que volverían a clase como muy pronto el 1 de junio. “Nuestra ambición es que el alumnado de secundaria que tenga que exámenes el año que viene tenga algo de tiempo con sus profesores antes de las vacaciones”, ha indicado Johnson. Además en julio podría reabrir parte de la hostelería “como pronto” siempre que sean seguros y se pueda mantener la distancia social. También ha advertido de que habrá una cuarentena para las personas que lleguen en avión desde el extranjero.

Esta relajación es el resultado de “un drástico descenso de las cifras”, ha destacado Johnson, que ha señalado la necesidad de instaurar un ”sistema de pruebas de los mejores del mundo para hacer pruebas a las posibles víctimas y para rastrear a sus contactos”. En cualquier caso, tras superar esta “enfermedad diabólica” Reino Unido ”habrá cambiado con la experiencia”. ”Podemos ser más fuertes y mejores que nunca antes, pero por ahora debemos permanecer alerta, controlar el virus y salvar vidas”, ha remachado.

El último balance oficial sitúa en 31.855 los fallecidos por coronavirus tras sumar 269 muertos. Un total de 219.183 personas han dado positivo en todo el país desde el inicio de la pandemia, tras constatar 3.923 nuevos casos más en las últimas 24 horas contabilizadas.